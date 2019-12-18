Во Франции власти и профсоюзы - за столом переговоров. Премьер-министр Эдуар Филипп встретился Филиппом Мартинесом - лидером CGT (Всеобщей конфедерации труда), решительно выступающем против пенсионной реформы в предложенном виде. Прежде всего CGT не нравится, что может появиться система начисления баллов, которая будет зависеть от продолжительности пенсионных отчислений.

Филипп Мартинес, лидер профсоюза CGT: "У нас разные видения того, как можно усовершенствовать систему социальной защиты. Эти концепции вступают в противоречие: чисто индивидуалистический подход, хотя глава кабинета и не произнес этого слова, и наша концепция, основанная на принципе солидарности".

Еще один профсоюз - Французская демократическая конфедерация труда - согласен на переход к системе баллов. Но оба крупнейших в стране объединения трудящихся категорически против введения так называемого "возраста равновесия" - 64 года. Согласно плану правительства, французы как и раньше смогут выходить на пенсию по достижении 62 лет. Но для получения выплат в полном объеме нужно будет проработать еще два года.

Как только власти разъяснили главные положения реформы, во Франции начались мощные акции протеста, которые не прекращаются и по сей день. От забастовки железнодорожников страдают жители Парижа и других крупных городов. Ситуация осложняется тем, что приближаются рождественские праздники. Поэтому перед властями стоит задача добиться в этот период "перемирия" с профсоюзами. Президент Эммануэль Макрон, отмечают в Елисейском дворце, пообещал улучшить пенсионный проект посредством переговоров, но не намерен от него отказываться. В частности, Макрон готов пересмотреть вопрос "возраста равновесия".