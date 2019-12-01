Джонсон - за отмену автоматического УДО

Посетив место теракта на Лондонском мосту, жертвами которого стали 2 человека, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался за то, чтобы осуждённые за террористическую деятельность отбывали своё наказание полностью. Комментируя в эфире Би-би-си ситуацию с досрочным освобождением Усмана Хана, напавшего на людей в пятницу, Джонсон сказал,

"Это смехотворно, это недопустимо, чтобы таким опасным людям разрешалось выходить из тюрьмы отсидев всего 8 лет. Мы изменим это законодательство".

Премьер также сообщил, что в Великобритании более 70 человек, осуждённых по связанным с терроризмом статьям, освобождены условно-досрочно и сейчас находятся на свободе.

Дебаты о правомерности досрочного освобождения Хана стали одним из важнейших вопросов британской предвыборной кампании. Консерваторы напоминают, что именно при лейбористах был принят закон об автоматическом условно-досрочном освобождении, а лейбористы обвиняют ныне правящих консерваторов в ошибках работы пенитенциарной системы.

"Отказ от приема на работу новых кадров привел к огромному дефициту персонала, - заявил лидер лейбористов Джереми Корбин, - и это создает серьёзную угрозу нашей безопасности. Вы не можете обеспечить безопасность людей по дешёвке".

Лидера консерваторов и действующего премьера лейбористы обвиняют в попытке заработать политические очки на произошедшей трагедии. Джонсон ранее пообещал ужесточить наказание за терроризм и лишить осужденных права на УДО. Он заявил, что минимальный приговор за преступления, связанные с терроризмом, должен составлять 14 лет тюрьмы без права на УДО.