Теракт в Лондоне: полиция назвала имя нападавшего

Британская полиция установила личность человека, совершившего в пятницу теракт на Лондонском мосту. Это - 28-летний Усман Хан, который 6 лет провел в тюрьме за связи с террористами и вышел на свободу в прошлом году. В результате нападения злоумышленника с ножом погибли мужчина и женщина. Нападавший был застрелен стражами порядка. На его теле был обнаружен муляж взрывного устройства. Жители Лондона, потрясенные новым терактом, рассказывают о произошедшем.

"Я вышел из Боро-Маркет и направился к Лондонскому мосту. Я услышал шум, а затем увидел толпу людей, бегущих ко мне. Я присоединился к ним, запаниковал как и все остальные. Мы все были в панике", - говорит этот мужчина.

"Это не стало неожиданностью, в том смысле, что у нас были и другие подобные акции, в частности, здесь, на Лондонском мосту и на Боро-Маркет. Но каждый раз, когда такое происходит, это потрясает. Мы в шоке", - говорит этот молодой человек.

"Я не знаю, чувствую ли я что-то особенное. Это сложно, я имею в виду, что это - уже часть современной повседневной жизни. Я вырос с ИРА и привык к эвакуации нашей школы из-за угроз. Я вырос в Блэкпуле. Так что я уже прошел через это в детстве", - рассказывает этот мужчина.

Злоумышленник был хорошо известен спецслужбам и носил электронный браслет, который позволял правоохранительным органам отслеживать его передвижения.

Винсент Макавини, Euronews: "Сейчас поступают новые подробности о том, кто совершил это нападение. Сегодня здесь очень тихо, хотя обычно в этом уголке Лондона кипит жизнь, особенно в последнюю пятницу месяца после того, как сотрудники здешних офисов получают зарплату, и здесь всегда очень много туристов. На месте преступления работает полиция, расследующая то, что именно произошло. Как нам стало известно, несколько лондонцев, столкнувшись с этим человеком, пытались противостоять ему с помощью предметов, которые попались под руку - в частности, огнетушителя.

Им удалось разоружить его, а затем он был застрелен полицией. Героизм этих людей и служб экстренной помощи восхищает. Тем временем многие люди за пределами этого оцепления сегодня вечером несмотря ни на что продолжают занимаются своими делами, пытаясь показать таким образом, что, хотя Лондон, к сожалению, привык к такого рода событиям, это не помешает им и не повлияет на их нормальную жизнь".