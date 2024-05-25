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По всей Газе продолжаются бои, несмотря на предписание Суда ООН Израилю прекратить наступление на Рафах

Израиль продолжает операцию против ХАМАС
Израиль продолжает операцию против ХАМАС Авторское право Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP All rights reserved
Авторское право Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Израиль продолжает военную операцию против группировки ХАМАС

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По всей территории сектора Газа идут бои - Израиль продолжает наступление на ХАМАС, несмотря на предписание Международного суда о прекращении военной операции в Рафахе.

Высшая судебная инстанция ООН также постановила, что пограничный переход Рафах должен быть вновь открыт для доставки гуманитарной помощи. Вместе с тем судьи не стали требовать полного прекращения огня на всей территории Газы.

Постановление приветствовал посол Палестины в ООН. Однако перемещенные палестинцы в Газе выразили недовольство решением из-за того, что оно сфокусировано на Рафахе.

За последние две недели более 900 000 палестинцев были вынуждены покинуть город, многие из них не имеют доступа к пище, воде и жилью. По данным медицинских источников Газы, в аклаве с начала военной операции Израиля погибли более 35 тысяч человек.

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