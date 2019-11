Студент колледжа в Благовещенске открыл стрельбу, два человека погибли

View this post on Instagram

А вот и пострадавшие учащиеся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства.По нашей информации один из студентов открыл стрельбу из дробовика. В Благовещенске утром началась стрельба по адресу Шевченко — Красноармейская. Видео от подписчиков ☠️