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Первый снег оказался мокрым

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Первый снег оказался мокрым

В Австрии первый снег оказался весьма обильным. В Каринтии за сутки выпало около 25 см, а выше в горах — до 70 см. В нескольких населённых пунктах закрыты школы и детские сады. Дороги удалось расчистить достаточно быстро.

По словам местных жителей, проблема даже не в количестве снега, а в том, что он очень мокрый и тяжёлый.

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