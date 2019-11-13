Первый снег оказался мокрым

В Австрии первый снег оказался весьма обильным. В Каринтии за сутки выпало около 25 см, а выше в горах — до 70 см. В нескольких населённых пунктах закрыты школы и детские сады. Дороги удалось расчистить достаточно быстро.

По словам местных жителей, проблема даже не в количестве снега, а в том, что он очень мокрый и тяжёлый.