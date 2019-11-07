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Германия

История секретного туннеля

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  Ирина Шелудкова 
История секретного туннеля
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Чтобы беглецы из ГДР смогли преодолеть стену, разделяющую Берлин, студенты вырыли секретный туннель на Бернауэр-штрассе. Строительство подкопа финансировал американский телеканал NBС, который снимал о происходящем документальный фильм. Туннель был проложен с территории фабрики на Бернауэр-штрассе, 78 в Западном Берлине в подвал дома на Шёнхольцер-штрассе, 7 в Восточном Берлине.

В строительстве, которое шло летом и осенью 1962 года, принимал участие Йоахим Рудольф. Сам он покинул Восточную Германию за несколько месяцев до этого, чтобы продолжить учебу в свободном университете Берлина. В то время он был студентом-инженером. В процессе строительства туннеля он, в частности, занимался монтажом электропроводки.

Йоахим Рудольф рассказывает:

Мы просто хотели помочь людям. Мы были очень рассержены политикой правительства Восточной Германии, тем, что там происходило, что в людей, которые пытались бежать, стреляли. Нас это очень задевало и поэтому мы хотели сделать все возможное, чтобы нанести урон ГДР.

Над строительством туннеля работали десятки людей, у многих из них на востоке были родственники и друзья. Но вырыть подкоп оказалось сложнее, чем они себе это представляли.

"Мы ничего не знали о строительстве туннелей. Мы не знали, какие для этого нужны инструменты, как вырыть подкоп и в то же время выжить, — говорит Йоахим Рудольф.

14 сентября 1962 года строители смогли пробить подвальное перекрытие дома. Йоахим Рудольф выбрался наружу для проверки, чтобы удостовериться в том, что строители попали в нужный дом. В кармане он нес пистолет — на случай если его заметят охранники. А затем уже члены первой семьи постучались в дверь подвала.

Йоахим Рудольф: "Я никогда не забуду этот момент. На меня это произвело огромное впечатление. Я тогда подумал — неважно, сколько человек пройдет по туннелю. Конечно, чем больше, тем лучше. Но даже если больше никого не будет, то вся проделанная работа, удары электрическим током из-за подтоплений, мозоли, шишки на голове от ударов о деревянные балки — все это было не зря".

Всего через туннель бежали 29 человек. Это одна из самых успешных историй побега из ГДР. Документальный фильм в 63 году получили три телевизионных премии Emmy.

Сегодня на Бернауэр-штрассе находится самый крупный мемориал, посвящённый стене — здесь сохранили пустырь с восточной стороны и оригинальный фрагмент заграждения.

"В течении 28 лет, когда стена разделяла Берлин, с востока на запад пытались бежать тысячи людей. Многим удавалось это сделать, но не менее 140 человек погибли. В предстоящие выходные здесь будут вспоминать этих людей", — передает из Берлина корреспондент Euronews Йона Кялгрен.