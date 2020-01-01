Власти Колумбии: "Золото наше!"

Власти Колумбии заявили, что не отдадут Испании золото с затонувшего галеона "Сан-Хосе".Власти Колумбии заявили, что не собираются делиться с Испанией сокровищами с галеона "Сан-Хосе", который более трех веков назад затонул у берегов Картахены-де-Индиас.

Корабль принадлежал испанской короне. Он должен был доставить из Латинской Америки несметные сокровища. Однако "Сан-Хосе" был потоплен британской эскадрой под командованием Чарльза Уэйджера в Битве при Бару в 1708 году. Весь груз - золото, серебро и драгоценные камни - пошел на дно Карибского моря.

Обломки корабля были обнаружены только в 2015 году. Испания заявила о своих правах. Однако Колумбия выступила против: золото ведь было отнято у индейцев - коренного населения Латинской Америки.

"Для нас важно сохранить наше культурное наследие. Не должна пропасть ни одна монета, но один осколок с затонувшего галеона", - заявила вице-президента Колумбии Марта Лусия Рамирес.

Найти сокровища "Сан-Хосе" мечтали многие на протяжении веков. По сегодняшним меркам груз на борту затонувшего галеона оценивается в несколько миллиардов долларов. Однако найти - это лишь часть проблемы. Груз со дна моря еще надо достать. И операция эта рискует оказаться весьма дорогостоящей.