Что такое Берлинская стена и как ее падение привело к объединению Европы?

9 ноября 2019 года исполняется 30 лет со дня падения Берлинской стены - события, ознаменовавшего окончание холодной войны и положившего начало объединению Германии и всей Европы после десятилетий раскола.

Почему построили Берлинскую стену и что привело к ее падению? Euronews дает краткие ответы на главные вопросы.

Что такое Берлинская стена?

После разгрома нацистов в 1945 году Великобритания, Франция, США и СССР разделили Германию на административные зоны ГДР (Германская Демократическая Республика) и ФРГ (Федеративная Республика Германия). ГДР и территория, названная Восточным Берлином, попали под контроль Советов, а Западным Берлином и ФРГ управляли европейские страны вместе с США.

Сначала немцы могли свободно пересекать границу между зонами, но, по мере ухудшения отношений между СССР и Западом и с началом холодной войны, были введены ограничения. Со временем КПП превратились в заборы из колючей проволоки.

По мере того, как число переселенцев из восточных районов страны на запад стало расти и в 1961 г. достигло 3,5 млн человек, Советский Союз решил принять радикальные меры. 13 августа 1961 года началось строительство 155-километровой стены, которая разделила город на последующие 30 лет.

Поскольку Берлин находился внутри контролируемой Советским Союзом зоны, западная его часть фактически стала островом, окруженным ГДР - государством-сателлитом СССР, управляемым коммунистическим правительством.

Как восточные немцы перебирались через стену?

Reuters/ Mikhail Urban

Большая часть Берлинской стены представляла собой бетонное ограждение высотой до 5 метров и увенчанное колючей проволокой. Оно проходило прямо по жилым кварталам и какая-то его часть находилась под электрическим напряжением.

Граница охранялась восточногерманскими солдатами и любое общение между жителями двух частей города было строго запрещено. Несмотря на то, что сбежать из Восточной Германии было сложно и опасно для жизни, некоторым это удалось.

Перебежчики выпрыгивали из окон, прилегающих к стене, перелезали через колючую проволоку, перелетали через ограждение на воздушных шарах, переползали в Западный Берлин по канализации или пробивали автомобилем, несущимся на большой скорости, неукрепленные участки стены.

По официальным данным, более 5 тыс. человек, включая 600 военнослужащих сбежали из Восточного Берлина в 1961-1989 гг. Не менее 140 человек погибли, пытаясь перебраться через стену.

Что такое Чекпойнт Чарли?

КПП "Чарли" был одним из основных пунктов пересечения границы между Востоком и Западом. Им пользовались дипломаты, официальные лица, журналисты и туристы с однодневным разрешением на въезд в Восточный Берлин.

Это был третий контрольно-пропускной пункт, созданный союзниками в Берлине и его окрестностях после Хельмштедта-Мариенборна (известного как "А" или "Альфа") и Древиц-Потсдама ("B" или "Браво"). На латинице слово "Чарли" начинается с буквы "C" - третьей буквы фонетического алфавита НАТО.

КПП стал известен после так называемого "танкового противостояния" - одного из самых напряженных моментов холодной войны. 22 октября 1961 г. советские и американские танки расположились друг напротив друга по обеим сторонам "Чарли" из-за перепалки между восточногерманским пограничником и американским чиновником, направлявшимся в театр в Восточном Берлине.

За 28 лет работы КПП его восточная часть была значительно расширена, на ней появилась сторожевая башня, зигзагообразные барьеры и место для досмотра автомобилей. C 1990 г. Чекпойнт Чарли превратился в мемориальный музей и стал одной из главных Берлинских достопримечательностей.

Что случилось 9 ноября 1989 года?

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1989 г. стал переломным для Европы. В Польше и Венгрии после десятилетий борьбы демократические правительства пришли на смену про-советским режимам. В Румынии коммунистический диктатор Николае Чаушеску был свергнут и казнен.

В отличие от 1956 и 1968 гг., когда Советский Союз отправлял в поддержку коммунистическим правительствам Венгрии и Чехословакии войска, при Михаиле Горбачеве СССР не вмешивался в происходящее.

9 ноября, вскоре после визита Горбачева в ГДР, власти Восточного Берлина сделали шокирующее заявление о том, что гражданам будет разрешено выезжать на Запад. За несколько часов на улицах города собрались тысячи людей.

В центре Берлина молодые люди с обеих сторон принялись разрушать стену кирками и молотками. На следующий день канцлер Западной Германии Гельмут Коль объявил перед двадцатитысячной толпой: "Мы одна нация!" За 24 часа на Запад переправились 100 тыс. человек.

Что произошло после падения стены?

Падение Берлинской стены считается окончанием холодной войны. 3 октября 1990 года Германия официально объединилась после более 45 лет раскола. В 1991 г. Коль, правящая коалиция которого получила значительное большинство годом ранее, стал одним из основоположников Евросоюза.

В Германии все еще чувствуется разрыв между Западом и Востоком. На восточногерманской экономике негативно отразились 40 лет коммунистического правления. Более 10 лет после объединения районы, ранее находившиеся за железным занавесом, все еще страдали от массовой безработицы и экономического упадка.