Увидеть Берлинскую стену

Каким был Берлин до воссоединения? Приложение дополненной реальности MauAr для смартфонов и планшетов, созданное к 30-летию падения Берлинской стены, позволяет увидеть её во время прогулки по немецкой столице именно в тех местах, где она находилась. Разработчик приложения Питер Кольски воссоздал не только архитектуру строения, но и всё, что его окружало - солдат, укрепления, наблюдательные посты, КПП.

"Я видел эту стену ещё в детстве. Но я был тогда ещё очень маленьким: мне было восемь лет, когда она рухнула. Конечно, тогда я ещё не понимал, что эта стена собой представляет. Но для меня это тогда было как конец света. Посмотришь налево, посмотришь направо - конца ей не видно, и не знаешь, что за ней находится. Только стена от края до края", - - говорит Кольски.

Своё приложение он создавал, используя архивные документы и воспоминания очевидцев. Пользователи могут увидеть и события той поры в динамике:

"Я думаю, что это очень хорошая идея: маленькие дети смогут представить себе, как это было. А для пожилых людей это возможность вспомнить и стену, и своё прошлое. Конечно, для многих людей будет больно вновь её увидеть, но это всё же память".

"Это здорово. Потому что очень трудно представить себе, как это было на самом деле, а так понимаешь, какой большой была стена и как были разделены здания. Это потрясающе".

Берлинская стена с просуществовала в с 1961 по 1989 годы. На данный момент она почти полностью демонтирована.

Приложение MauAr находит места расположения фрагментов стены и восстанавливает их на экране. Путешествие в прошлое обеспечено .