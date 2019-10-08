"Большой шлем" по дзюдо: "золото" Мусы Могушкова

Во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо в столице Бразилии состоялась торжественная церемония открытия, после которой спортсмены вернулись на татами.
Россиянину Мусе Могушкову не было равных в категории до 73 кг. В каждом матче россиянин побеждал с "иппоном", и финальный поединок не стал исключением. Великолепно выполненный приём тай-отоши положил конец надеждам Давида Лимы, бразилец остался лишь вторым.
Золотую медаль россиянин получил из рук Десио Бразила, представителя правительства Бразилии.
Трёхкратная чемпионка мира колумбийка Юри Альвеар без труда дошла до финала в категории до 70 кг. Как и Могушков, она получала "иппон" в каждом поединке. В решающем матче её ждала встреча с Джованной Скоччимарро. Немецкая дзюдоистка была очень близка ко второму "золоту" мирового тура, однако одолеть Альвеар ей не удалость. Колумбийка заработала оценку "вадза-ари", которой оказалось достаточно для победы в этой схватке.
Золотую медаль Альвеар получила из рук Рональдо Гомеса, посла Кубы в Бразилии.
Бывший чемпион мира Таканори Нагасе, выступающий в весе до 81 кг, завоевал третье золото мирового тура подряд. Бронза в этой категории досталась россиянину Алану Хубецову. Награды вручил посол Японии в Бразилии Акира Ямада.
Ещё до начала финального матча в категории до 63 кг стало ясно, что у сборной Бразилии будет ещё одно золото. Бронзовая медалистка Олимпиады в Пекине Кетлейн Квадрус вышла на татами против подруги по команде Алексии Кастильос. Квадрус застала соперницу врасплох, выполнив бросок суми-гаэши и завоевала своё первое "золото" турнира "Большого шлема".
Самый зрелищный приём дня применил ещё один бывший чемпион мира из Японии Соичи Хашимото. Мощный бросок сеой-наге был одним из самых ярких моментов второго дня соревнований, а Хашимото стал бронзовым призёром в категории до 73 кг