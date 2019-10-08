"Большой шлем" по дзюдо: "золото" Мусы Могушкова

Во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо в столице Бразилии состоялась торжественная церемония открытия, после которой спортсмены вернулись на татами.

Россиянину Мусе Могушкову не было равных в категории до 73 кг. В каждом матче россиянин побеждал с "иппоном", и финальный поединок не стал исключением. Великолепно выполненный приём тай-отоши положил конец надеждам Давида Лимы, бразилец остался лишь вторым.

Этот бросок я, можно, сказать, первый раз сделал на соревнованиях. На тренировочных схватках я обычно его пробую. Выпал идеальный момент для именно этого броска, я сделал его рефлекторно и получился "иппон". Муса Могушков победитель в категории до 73 кг

Золотую медаль россиянин получил из рук Десио Бразила, представителя правительства Бразилии.

Награждение в категории до 73 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Трёхкратная чемпионка мира колумбийка Юри Альвеар без труда дошла до финала в категории до 70 кг. Как и Могушков, она получала "иппон" в каждом поединке. В решающем матче её ждала встреча с Джованной Скоччимарро. Немецкая дзюдоистка была очень близка ко второму "золоту" мирового тура, однако одолеть Альвеар ей не удалость. Колумбийка заработала оценку "вадза-ари", которой оказалось достаточно для победы в этой схватке.

Я думаю, главное - сохранять невозмутимость, а это умение приходит с опытом. Я стала гораздо спокойнее, и благодаря этому достигла прекрасных результатов. Юри Альвеар победительница в категории до 70 кг

Золотую медаль Альвеар получила из рук Рональдо Гомеса, посла Кубы в Бразилии.

Бывший чемпион мира Таканори Нагасе, выступающий в весе до 81 кг, завоевал третье золото мирового тура подряд. Бронза в этой категории досталась россиянину Алану Хубецову. Награды вручил посол Японии в Бразилии Акира Ямада.

Награждение в категории до 81 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Ещё до начала финального матча в категории до 63 кг стало ясно, что у сборной Бразилии будет ещё одно золото. Бронзовая медалистка Олимпиады в Пекине Кетлейн Квадрус вышла на татами против подруги по команде Алексии Кастильос. Квадрус застала соперницу врасплох, выполнив бросок суми-гаэши и завоевала своё первое "золото" турнира "Большого шлема".

Самый зрелищный приём дня применил ещё один бывший чемпион мира из Японии Соичи Хашимото. Мощный бросок сеой-наге был одним из самых ярких моментов второго дня соревнований, а Хашимото стал бронзовым призёром в категории до 73 кг