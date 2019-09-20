В Ташкенте начался Гран-при по дзюдо. Первый день соревнований подарил любителям этого вида борьбы немало незабываемых впечатлений.

В самой лёгкой весовой категории среди мужчин финальный матч получился особенно интересным. На татами вышли сыновья дзюдоистов, которые пошли по стопам своих отцов. Японец Гэнки Кога, сын легендарного Тосихико Коги, уже стал чемпионом мира среди юниоров и кадетов.

Россиянин Яго Абуладзе тоже вырос в семье дзюдоистов. Он завоевал серебро турнира "Большого шлема" в Осаке и "бронзу" в Баку .

В финальном поединке спортсмены показали, на что способны. Двенадцатиминутный марафон стал настоящим испытанием на выносливость для них обоих. Исход этого невероятного матча было невозможно предсказать, ни один из дзюдоистов не собирался сдаваться. В итоге Абуладзе не просто победил, а удостоился от судей оценки "иппон". Можно с уверенностью сказать, что эти спортсмены ещё не раз встретятся на татами.

Награждение в категории до 60 кг Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Золотую медаль Абуладзе получил из рук Рустама Шаабдурахманова, президента Национального олимпийского комитета Узбекистана.

"Если честно, я редко борюсь в голден скоре, а тут ещё и 12 минут. Не знаю, просто такой мой характер, надо было дожимать. Как мне тренер сказал, или ты умираешь на татами и выползаешь оттуда, но выигрываешь, или остаёшься там".

Сборная России явно приехала в Ташкент побеждать. Второе золото россиянам принесла Сабина Гилязова. В финальном поединке её соперницей стала Лейла Алиева из Азербайджана. Россиянка провела великолепную контратаку и молниеносным движением уложила азербайджанку на татами. Для победы Гилязовой понадобилось меньше минуты.

Сабина Гилязова Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Награды в этой категории вручил Мохаммед Мериджа, директор по обучению и развитию международной федерации дзюдо.

"Да, действительно, сегодня наша команда очень здорово отборолась: в каждом весе (в котором были российские участники) у нас золотая медаль. Думаю, русские самые сильные, и они это доказали сегодня".

В категории до 66 кг за высшую награду сразились японец Айда Юдзи и россиянин Якуб Шамилов. Как и в самом лёгком весе среди мужчин, победу праздновал россиянин. Мощный бросок учи-мата в исполнении Шамилова поставил точку в споре за золотую медаль.

В категории до 52 кг среди женщин лучшей стала серебряная олимпийская медалистка Чон Бо Гён из Южной Кореи. В финале она одолела Хорлоодой Бишелт из Монголии.

Последняя золотая награда, разыгранная в первый день Гран-при в Ташкенте досталась венгерке Хедвиг Каракаш. Победу в матче против болгарки Ивелины Илиевой Каракаш принёс приём суми-гаеши.