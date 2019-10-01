Россияне стали меньше пить. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 по 2016 год потребление спиртных напитков в стране сократилось на 43%.

В результате снизилось число смертей от алкогольных отравлений - на более чем 73% - и психозов - на 80%.

Это глобальный мировой тренд. И Россия, к счастью, не является исключением. Сокращается потребление алкоголя. Это заметно по тем социальным группам, которые раньше были поражены больше других. Я сужу, например, по своим пациентам из правоохранительных органов. Там есть целые подразделения, где нет употребления алкоголя. Юрий Сиволап профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова

Повышение акцизов на алкоголь, введение минимальной розничной цены на водку, запрет на продажу спиртных напитков по ночам - все это, по мнению экспертов ВОЗ, способствовало возникновению позитивной динамики.

Произошел доброкачественный сдвиг. Когда в стране потребление смещается с крепких напитков к слабоалкогольным, общая алкогольная ситуация, медицинские последствия приема алкоголя всегда смягчаются. У нас это тоже произошло. Юрий Сиволап профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова

На этом фоне средняя ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума - 68 лет для мужчин и 78 - для женщин.