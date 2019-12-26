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Хорватия

В Загребе открылся Музей похмелья

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  Мария Горковская 
В Загребе открылся Музей похмелья
Авторское право
Denis Lovrovic / AFP
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В Загребе открылся Музей похмелья. Его посетителям группа друзей предлагает вместе посмеяться над забавными случаями, которые происходили с пропустившими лишний стаканчик в жизни и кино. Например, над тем, как одного пьяного новозеландца избили обезьяны, после того как он попытался украсть одну из Веллингтонского зоопарка. Спасла его лишь на следующий день полиция.

"После вечеринки человек просыпается и видит вокруг себя самые неожиданные предметы. Мы собрали такие вещи с историей. Они каждому напомнят кое о чем из прошлого. Здесь точно можно поднять себе настроение", - рассказывает Роберта Микелич, основатель Музея похмелья.

Так, надев смарт-очки с функцией дополненной реальности, которые создают "хмельной" эффект, посетители могут потренироваться в метании дротиков.

В музее расскажут и об опасности чрезмерного употребления алкоголя. Всемирная организация здравоохранения ежегодно фиксирует более 3 миллионов случаев смерти, связанных со спиртным.

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