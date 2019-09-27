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Голливуд отметил юбилей Abbey Road

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Голливуд отметил юбилей Abbey Road

В Лос-Анджелесе массовым переходом через дорогу отметили пятидесятилетие культового альбома Beatles Abbey Road. Полиция перекрыла одну из улиц калифорнийского города. Фанаты могли сфотографироваться на фоне Лондона 1960-х - повторить снимок Йена Макмиллана, который стал обложкой последнего совместного альбома всех четырёх участников группы. С торжественной речью выступил давний поклонник Beatles актер Сэр Патрик Стюарт. Организаторы представили новое издание альбома. В него включены 17 песен в аранжировках Джайлза Мартина и Сэма Окелла.

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