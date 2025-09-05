Как устроен Евросоюз? В Будапеште открылся центр Europa Experience

Как работают институты Евросоюза, принимаются законы и решения, влияющие на повседневную жизнь европейцев? И как они сами могут принять участие в решении насущных проблем?

Об этом посетителям рассказывают в Europa Experience. Мультимедийные центры, созданные по инициативе Европарламента и Еврокомиссии, уже открыты в 16 европейских городах - Берлине, Любляне, Хельсинки, Страсбурге, Копенгагене, Таллине, Париже, Афинах, Риме, Вене, Варшаве, Праге, Стокгольме, Люксембурге, Дублине и Загребе. Недавно к списку прибавился и Будапешт.

В этих центрах используются передовые интерактивные технологии и инструменты, при помощи которых можно узнать об истории блока, о европейских новостях и событиях, о том, как устроен ЕС.

Андреа Лёвей, глава представительства Европейского парламента в Венгрии:

"Мы считаем очень важным, чтобы молодые люди знакомились с происходящим в Европейском Союзе с помощью мультимедийных средств. Наша цель - дать им лучшее понимание процесса европейской интеграции, его достижений и проблем, а также ближе познакомить их с европейской демократией и функционированием институтов ЕС".

3D-кинотеатр приглашает посетителей в путешествие по ЕС и её главным учреждениям. Фильм рассказывает о том, что как граждане могут участвовать в политической жизни и создавать общее европейское будущее.

В интерактивном пространстве посетителям предлагается примерить на себя роль депутата Европарламента. Им вручают очки виртуальной реальности и досье на выбор - по управлению водными ресурсами или по микрочипам. Каждый может разработать свой собственный законопроект, пройдя все этапы, которые обычно проходят парламентарии в Страсбурге.

Специальная интерактивная карта стран сообщества знакомит с национальными и местными проектами, финансируемыми Евросоюзом.

В разделе "ЕС в реальном времени" можно отследить официальные заявления, посты в соцсетях евродепутатов и комиссаров по вопросам, над которыми они в настоящее время работают.

Посещение Europa Experience бесплатно, а аудиовизуальные материалы доступны на всех 24 официальных языках ЕС.