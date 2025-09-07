Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Израиль принял условия прекращения войны и ХАМАС должен их выполнить - Трамп

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС, заявив, что Израиль принял условия прекращения войны в Газе. О каких именно условиях идет речь, Трамп не уточнил.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что сделал "последнее предупреждение" группировке ХАМАС, чтобы та приняла предложение о прекращении огня.

По словам американского лидера, Израиль уже согласился с его условиями.

В социальной сети Truth Social Трамп написал: "Все хотят возвращения заложников. Все хотят, чтобы эта война закончилась!", добавив, что это его последнее предупреждение группировке.

Как сообщается, предложение было направлено ХАМАС в воскресенье спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

В нем якобы говорится, что Вашингтон гарантирует прекращение военной операции Израиля в обмен на немедленное освобождение всех заложников.

В свою очередь, израильские власти соглашаются выпустить из тюрем около трех тысяч палестинских заключенных.

В настоящее время в Газе остаются 48 заложников, но только около 20 из них, как полагают, еще живы.

Трамп выдвигает ультиматум ХАМАС не в первый раз. В марте он сделал группировке аналогичное "последнее предупреждение".

Новое предложение, по мнению Вашингтона, должно положить конец затянувшемуся конфликту.

