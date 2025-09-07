Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Джорджо Армани похоронят в понедельник в семейном склепе в Ривальте

В Милане прощаются с Джорджо Армани
В Милане прощаются с Джорджо Армани
Авторское право AP
Тысячи людей, среди которых модельеры, политики, предприниматели и VIP-персоны простились с Джорджо Армани в Милане. Похороны всемирно известного итальянского модельера состоятся в понедельник в Ривальте под Пьяченцей.

Всемирно знаменитого итальянского модельера Джорджо Армани похоронят в семейном склепе в небольшой деревушке Ривальта под Пьяченцей.

Как сообщается, Армани сам выбрал место погребения и хотел, чтобы церемония похорон прошла в частном порядке. На ней будут присутствовать не более 20 самых близких ему людей, пишут итальянские СМИ.

В субботу и воскресенье в Милане тысячи людей пришли попрощаться с модельером в Театр Армани, в их числе мэр Милана и модельер Донателла Версаче.

"Он всегда выделялся своей элегантностью, своим стилем и, прежде всего, своей простотой. Он должен быть примером для нас, для всех нас, для Италии, для будущего.** Мы всегда должны помнить его за его невероятную способность быть великим в своей простоте", - сказал пришедший на церемонию прощания житель Милана.

"Мы всю жизнь были его клиентами. Я специально приехал из Турина, чтобы попрощаться с ним. Мне посчастливилось встретиться с ним лично. Я попросил его расписаться на руке моей жены, а потом сделал татуировку. Поэтому было правильно приехать сюда и попрощаться с ним. Он действительно заслуживает этого", - сказал еще один мужчина.

Последний показ коллекции Джорджо Армани состоится в конце сентября в галерее Брера в Милане 28 сентября. Он приурочен к 50-летию дома моды. Сообщается, что 91-летний кутюрье до последнего дня работал над юбилейной коллекцией.

В миланской галерее также будет открыта выставка, посвященная знаменитому модельеру.

