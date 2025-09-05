Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Анджела Рейнер уходит в отставку с поста заместителя премьера из-за налоговой ошибки при покупке жилья

Анджела Рейнер прибывает на заседание кабинета министров на Даунинг-стрит, 26 марта 2025 года
Анджела Рейнер прибывает на заседание кабинета министров на Даунинг-стрит, 26 марта 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Независимое расследование выявило, что Рейнер нарушила этические нормы для действующих министров, недоплатив гербовый сбор за квартиру стоимостью восемьсот тысяч фунтов стерлингов в Восточном Сассексе.

Премьер-министр Великобритании в пятницу произвёл перестановки в правительстве после того, как его первый заместитель Анджела Рейнер ушла в отставку из-за налоговой ошибки при покупке жилья.

Независимое расследование выявило, что Рейнер нарушила этические нормы для действующих министров, недоплатив гербовый сбор за квартиру стоимостью восемьсот тысяч фунтов стерлингов в Восточном Сассексе.

В отчёте делался вывод, что ей следовало обратиться за более конкретным советом, несмотря на то, что она действовала добросовестно.

"Я беру на себя полную ответственность за ошибку, - написала Рейнер в заявлении Киру Стармеру об увольнении. - Я бы хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы повторить: в мои намерения никогда не входило делать что-либо, кроме выплаты нужной суммы”.

В ответ Стармер выразил сожаление, но сказал, что Рейнер приняла единственно правильное решение. Под написанным от руки письмом о принятии отставки он поставил подпись: "с наилучшими пожеланиями и искренней грустью".

Осознав, что она совершила ошибку при покупке квартиры, Рейнер сама обратилась к независимому советнику по стандартам работы министров Лори Магнусу, который в пятницу представил отчёт премьер-министру.

Она заявила, что "намерена полностью разрешить этот вопрос и обеспечить прозрачность, которой требует государственная служба".

В эфире Sky News бывшая вице-премьер рассказала, что осложнения, связанные со "сложными жилищными условиями, были вызваны ее разводом в 2023 году и тем фактом, что ее сын имеет "пожизненную инвалидность".

Анджела Рейнер и Кир Стармер в Букингемшире, 5 декабря 2024 г.
Анджела Рейнер и Кир Стармер в Букингемшире, 5 декабря 2024 г. AP Photo

"Я была в шоке, потому что думала, что все сделала правильно, полагалась на советы, которые получила. Я опустошена, потому что всегда соблюдала правила и всегда гордилась этим", - сказала она.

Сообщалось, что Рейнер сэкономила 40 000 фунтов стерлингов (46 132 евро), не заплатив соответствующий сбор, известный как "гербовый".

Рейнер занимала пост министра жилищного строительства в лейбористском правительстве и завоевала репутацию одного из самых откровенных ораторов.

Она часто выступала против тех, кто намеренно недоплачивает налоги, особенно в предыдущей администрации консерваторов, которую лейбористы сменили в июле 2024 года.

Рейнер, которая также была заместителем лидера Лейбористской партии премьер-министра Кейра Стармера, считалась одной из самых влиятельных женщин в Великобритании.

Журналисты называли её "представительницей рабочего класса в правительстве", поскольку она выросла в бедности, бросила школу в 16 лет, а затем совершила впечатляющее восхождение на вершину лейбористской партии.

Дополнительные источники • AP

