Анджела Рейнер уходит в отставку с поста заместителя премьера из-за налоговой ошибки при покупке жилья

Премьер-министр Великобритании в пятницу произвёл перестановки в правительстве после того, как его первый заместитель Анджела Рейнер ушла в отставку из-за налоговой ошибки при покупке жилья.

Независимое расследование выявило, что Рейнер нарушила этические нормы для действующих министров, недоплатив гербовый сбор за квартиру стоимостью восемьсот тысяч фунтов стерлингов в Восточном Сассексе.

В отчёте делался вывод, что ей следовало обратиться за более конкретным советом, несмотря на то, что она действовала добросовестно.

"Я беру на себя полную ответственность за ошибку, - написала Рейнер в заявлении Киру Стармеру об увольнении. - Я бы хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы повторить: в мои намерения никогда не входило делать что-либо, кроме выплаты нужной суммы”.

В ответ Стармер выразил сожаление, но сказал, что Рейнер приняла единственно правильное решение. Под написанным от руки письмом о принятии отставки он поставил подпись: "с наилучшими пожеланиями и искренней грустью".

Осознав, что она совершила ошибку при покупке квартиры, Рейнер сама обратилась к независимому советнику по стандартам работы министров Лори Магнусу, который в пятницу представил отчёт премьер-министру.

Она заявила, что "намерена полностью разрешить этот вопрос и обеспечить прозрачность, которой требует государственная служба".

В эфире Sky News бывшая вице-премьер рассказала, что осложнения, связанные со "сложными жилищными условиями, были вызваны ее разводом в 2023 году и тем фактом, что ее сын имеет "пожизненную инвалидность".

Анджела Рейнер и Кир Стармер в Букингемшире, 5 декабря 2024 г. AP Photo

"Я была в шоке, потому что думала, что все сделала правильно, полагалась на советы, которые получила. Я опустошена, потому что всегда соблюдала правила и всегда гордилась этим", - сказала она.

Сообщалось, что Рейнер сэкономила 40 000 фунтов стерлингов (46 132 евро), не заплатив соответствующий сбор, известный как "гербовый".

Рейнер занимала пост министра жилищного строительства в лейбористском правительстве и завоевала репутацию одного из самых откровенных ораторов.

Она часто выступала против тех, кто намеренно недоплачивает налоги, особенно в предыдущей администрации консерваторов, которую лейбористы сменили в июле 2024 года.

Рейнер, которая также была заместителем лидера Лейбористской партии премьер-министра Кейра Стармера, считалась одной из самых влиятельных женщин в Великобритании.

Журналисты называли её "представительницей рабочего класса в правительстве", поскольку она выросла в бедности, бросила школу в 16 лет, а затем совершила впечатляющее восхождение на вершину лейбористской партии.