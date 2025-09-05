Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели первую двустороннюю встречу в Ужгороде. Отношения между двумя странами не лишены напряжённости, но на совместной пресс-конференции оба лидера говорили о прагматичном сотрудничестве.

"Мы не во всём согласны, но нацелены на то, чтобы отношения наших стран в будущем были лучше и качественнее", - сказал Роберт Фицо, сообщает Укринформ.

Словацкого премьера критикуют и Киев и ЕС за пророссийские взгляды. Он был единственным главой правительства страны блока, присутствовавшим на саммите ШОС и параде Победы в Тяньцзине. Словацкий премьер также встретился с президентом России Владимиром Путиным.

"Премьер-министр поделился со мной подробностями своего визита в Китай. Мы видели, кто там был, что они говорили и как вели себя, - сказал Зеленский, продолжив: Миру нет альтернативы, мы выступаем за мир. Война должна закончиться - и Россия, как единственный зачинщик и причина её затягивания, должна её завершить. Мы рассчитываем на поддержку наших миротворческих усилий, и Роберт заверяет нас, что Словакия будет работать с нами и другими нашими партнёрами над установлением мира".

Фицо поддерживает евроинтеграцию Украины

Фицо заверил, что поддерживает все инициативы по урегулированию конфликта, включая план Киева.

"Хотя у меня были оговорки, господин президент, я согласился с вашим мирным планом, так называемой формулой Зеленского. Я также согласился с мирными планами, предложенными Бразилией и Китаем. Я искренне желаю Украине мира и, прежде всего, надёжной европейской перспективы", - сказал он.

Однако он подчеркнул, что Словакия не может играть ведущей роли в предоставлении гарантий безопасности после прекращения огня, о которых договорилась "коалиция решительных". В то же время премьер заявил, что его страна поддерживает вступление Украины в ЕС и предложил поделиться своим опытом в переговорном процессе.

Зеленский: "У российских нефти и газа нет будущего"

Но по вопросу энергоносителей стороны явно расходятся во мнении.

Фицо признал, что трубопровод "Дружба", по которому Россия поставляет свою нефть в Венгрию и Словакию и который ВСУ атаковали беспилотниками этим летом, - законая цель для Украины. Но он отметил, что надо учитывать интересы других стран.

Зеленский парировал тем, что "у российских нефти и газа нет будущего" и призвал Братиславу отказаться от их импорта. Украинский президент добавил, что его страна может стать хорошим партнёром Словакии в сфере энергетики.

"Мы также слышим из Соединённых Штатов, насколько важна для президента Трампа энергетическая независимость - энергетическая независимость Европы. Мы должны ответить на это, и это касается всех европейских стран. У российской нефти и газа нет будущего. Если Америка и дальше будет демонстрировать такую решимость, это существенно изменит ситуацию и однозначно обеспечит отказ России от продолжения войны", - сказал украинский президент.

Тем не менее, о готовности к сотрудничеству свидетельствует то, что на 20 октября в Словакии намечено совместное заседание правительств двух стран, на котором будут обсуждаться украино-словацкие энергетические проекты.