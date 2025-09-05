Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Фицо и Зеленский обсудили войну в Украине, российский газ и членство в ЕС

Встреча Владимира Зеленского и Роберта Фико в Ужгороде, 05.09.2025.
Встреча Владимира Зеленского и Роберта Фико в Ужгороде, 05.09.2025. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gábor Tanács
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Словацкий премьер и украинский президент встретились в Ужгороде. Напряжённость в отношениях двух стран не спадает из-за нежелания Словакии прекращать импорт российских энергоноресурсов. Но стороны сумели договориться по целому ряду вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели первую двустороннюю встречу в Ужгороде. Отношения между двумя странами не лишены напряжённости, но на совместной пресс-конференции оба лидера говорили о прагматичном сотрудничестве.

"Мы не во всём согласны, но нацелены на то, чтобы отношения наших стран в будущем были лучше и качественнее", - сказал Роберт Фицо, сообщает Укринформ.

Словацкого премьера критикуют и Киев и ЕС за пророссийские взгляды. Он был единственным главой правительства страны блока, присутствовавшим на саммите ШОС и параде Победы в Тяньцзине. Словацкий премьер также встретился с президентом России Владимиром Путиным.

"Премьер-министр поделился со мной подробностями своего визита в Китай. Мы видели, кто там был, что они говорили и как вели себя, - сказал Зеленский, продолжив: Миру нет альтернативы, мы выступаем за мир. Война должна закончиться - и Россия, как единственный зачинщик и причина её затягивания, должна её завершить. Мы рассчитываем на поддержку наших миротворческих усилий, и Роберт заверяет нас, что Словакия будет работать с нами и другими нашими партнёрами над установлением мира".

Related

Фицо поддерживает евроинтеграцию Украины

Фицо заверил, что поддерживает все инициативы по урегулированию конфликта, включая план Киева.

"Хотя у меня были оговорки, господин президент, я согласился с вашим мирным планом, так называемой формулой Зеленского. Я также согласился с мирными планами, предложенными Бразилией и Китаем. Я искренне желаю Украине мира и, прежде всего, надёжной европейской перспективы", - сказал он.

Однако он подчеркнул, что Словакия не может играть ведущей роли в предоставлении гарантий безопасности после прекращения огня, о которых договорилась "коалиция решительных". В то же время премьер заявил, что его страна поддерживает вступление Украины в ЕС и предложил поделиться своим опытом в переговорном процессе.

Related

Зеленский: "У российских нефти и газа нет будущего"

Но по вопросу энергоносителей стороны явно расходятся во мнении.

Фицо признал, что трубопровод "Дружба", по которому Россия поставляет свою нефть в Венгрию и Словакию и который ВСУ атаковали беспилотниками этим летом, - законая цель для Украины. Но он отметил, что надо учитывать интересы других стран.

Зеленский парировал тем, что "у российских нефти и газа нет будущего" и призвал Братиславу отказаться от их импорта. Украинский президент добавил, что его страна может стать хорошим партнёром Словакии в сфере энергетики.

"Мы также слышим из Соединённых Штатов, насколько важна для президента Трампа энергетическая независимость - энергетическая независимость Европы. Мы должны ответить на это, и это касается всех европейских стран. У российской нефти и газа нет будущего. Если Америка и дальше будет демонстрировать такую решимость, это существенно изменит ситуацию и однозначно обеспечит отказ России от продолжения войны", - сказал украинский президент.

Тем не менее, о готовности к сотрудничеству свидетельствует то, что на 20 октября в Словакии намечено совместное заседание правительств двух стран, на котором будут обсуждаться украино-словацкие энергетические проекты.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Роберт Фицо: Словакия больше не будет блокировать очередной пакет санкций ЕС против России

Десятки раненых в результате столкновения двух поездов на западе Словакии

Парламент Словакии изменил конституцию, признав только два пола