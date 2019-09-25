ООН: о климате, океане и криосфере

Нерадужное будущее для мирового океана и ледников рисуют авторы дока лада "Об океане и криосфере в условиях меняющегося климата". Его опубликовала Межправительственная группа экспертов по изменению климата, образованная в конце 80-х годов ООН и Всемирной метеорологической организацией.

По данным доклада, даже если полностью прекратить выбросы углекислового газа в атмосферу, то к 2100 году температура на Земле повысится до 0,9–2,3°С. А если усилия по снижению выбросов не увенчаются успехом, то потепление может достичь 5,4°С.

Но и при мягком варианте развития событий ожидается рост дефицита пресной воды, исчезновение небольших ледников, обширное разрушение коралловых рифов.

В докладе отмечены основные признаки климатических изменений:

- повышение температуры,

- дальнейшее окисление и стратификация океана (его расслоение по плотности),

- снижение содержания кислорода в атмосфере Земли,

- замедление тёплых течений,

- обострение циклов колебания температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане, известном как явления Эль-Ниньо и Ла-Ниньо

Рост уровня моря в связи с потеплением океана и таянием ледников и интенсивные тропические штормы приводят к гуманитарным и экономическим катастрофам. На проходящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН страны наиболее уязвимые к изменению климата - такие, как островное государство Мальдивы - бьют тревогу:

"Вот уже 30 лет мы изо всех сил пытаемся осмысленно решить проблему климатической чрезвычайной ситуации, - сказал мальдивский президент Ибрагим Мохаммед Солих - Уже 30 лет, как мы, мальдивцы, говорим, что это борьба всей нашей жизни, поскольку она угрожает самому нашему существованию как нации. В то время как научные данные неопровержимы, наблюдается дефицит целенаправленных глобальных действий в этом направлении".

В качестве мер с климатическими изменениями авторы доклада предлагают

- шире использовать возобновляемые источники энергии,

- развивать сеть охраняемых природных зон,

- повышать биоразнообразие океанов выращиванием и рассадой искусственных скелетов кораллов, переселением видов в другие районы,

- снижение загрязнения окружающей среды и выбросов СО2.

По мнению ряда учёных, выбросами парниковых газов человечество провоцирует ускорение темпов глобального потепления. Без этого влияния оно могло бы не превысить 1-1,5°С , что дало бы людям время адаптироваться к происходящим процессам.