Саммит ООН по климату: в поисках альтернативы

В саммите по климату принимают участие почти 200 стран мира. Их представители рассказывают о мерах, которые они намерены предпринять, чтобы не допустить нового глобального повышения температуры в текущем столетии выше 2 градусов по Цельсию, нынешняя ситуация сравнивается с доиндустриальной эпохой.

По мнению активистки Греты Тунберг, этих мер все равно недостаточно.

"Меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране, по ту сторону океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете! Мы находимся на пороге массового вымирания видов, но всё, о чем можете говорить вы — это деньги, а еще вы рассказываете сказки про рост экономики. Как вы смеете!".

Вашингтон вышел из Парижского соглашения по климату, и американский лидер, хотя и появился в здании штаб-квартиры ООН на Ист-Ривер, оказался в кулуарах саммита почти случайно - он участвует в другой конференции.

Во время саммита стало известно, что к Парижскому соглашению и обязательствам, которые в нем содержатся, присоединилась и Россия.

Французский президент, автор мема "Сделаем нашу планету вновь великой!", заявил, что новые торговые договора будут обсуждаться, только если стороны прилагают усилия по сохранению природных запасов и резервов: "Мы не можем считать себя защитниками экологии, природного разнообразия и борцами против климатических изменений, если мы тем или иным образом продолжаем вкладывать деньги в загрязняющую атмосферу промышленность".

Первое место по промышленным выбросам в атмосферу занимает Китай, на втором месте находится Индия, обе страны не сообщили, как и каким образом они будут переводить производство с угля на экологически чистые вида топлива.

В Парижском соглашении, пункты которого во многом сформировали повестку нынешнего саммита, отмечается, что требуется срочное ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, не позднее конца текущего столетия.

Корреспондент Euronews Филип Кроутер передает из Нью-Йорка: "Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал участников саммита не выступать с речами, не вести переговоры. Но это-то он и сделал сам, прежде чем дать слово еще 60 мировым лидерам. Некоторые, например, канцлер ФРГ Ангела Меркель, дали конкретные обещания: Германия вдвое увеличит выделение средств на борьбу с изменениями климата и до 2038 года закроет все электростанции, работающие на угле. Этого недостаточно, считают большинство экспертов, а также Грета Тунберг, юная активистка из Швеции, которую называют "голосом своего поколения". Она раскритиковала политиков за то, что ей вообще приходится участвовать в саммите. По ее словам, мировые лидеры предали молодых людей. 30 государств намерены добиться нулевого баланса выбросов углекислого газа в атмосферу к 2050 году. Но лидеры Бразилии, Саудовской Аравии, США на конференцию так и не приехали. Американский президент Дональд Трамп неожиданно заглянул в зал - всего на несколько минут, но не сделал никаких заявлений, никаких обещаний. Он попросту не верит в то, что изменение климата связаны с деятельностью человека и ранее принял решение о выходе США из Парижского соглашения по климату".