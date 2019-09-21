Изучить климат Арктики зимой

600 учёных из 19 стран отправились изучать климат Арктики на борту немецкого ледокола Polarstern, Он будет вморожен в лёд и станет дрейфовать вместе с ним по Трансарктическому течению, минует Северный полюс, а затем - предположительно осенью 2020 года - освободится от льдины в проливе Фрама. Это первая Международная круглогодичная экспедиция в Центральную Арктику. Её руководитель Маркус Рекс говорит:

"Никогда ещё в современных исследованиях ледокол не выходил в негостеприимную центральную Арктику зимой - ледоколы туда наведываются летом, а не зимой, когда лёд там очень толстый. Расколоть его мы не сможем, а будем фактически плыть вместе с ним туда, куда он сам направится. Мы будем таким образом во власти природы, во власти ветра и льда, мы отправляемся навстречу неизвестности".

Бюджет экспедиции составил около 140 млн евро. Учёные будут собирать данные о климатических процессах в Центральной Арктике зимой и изучать их. Ведь Арктика, ставшая эпицентром глобального потепления, уже претерпела кардинальные изменения, которые сказываются на погоде в Северной Америке, Европе и Азии.