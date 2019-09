Facebook удалил протрамповскую страницу, которую вели украинцы

Facebook удалил страницу I love America, на которой велась активная агитация в пользу Трампа и которой, как оказалось, управляли несколько граждан Украины. На паблик были подписаны более миллиона человек.

Страница появилась в 2017 году, она зарегистрирована на жителя Одессы Андрея Зюзикова. Кроме него, группу модерировали еще десять украинцев, француз и американец.

"Мы удаляем эту страницу, потому что ее контент идет вразрез с политикой нашей компании в том, что касается спама и фейковых аккаунтов. Мы продолжим следить за тем, чтобы не было новых нарушений", - заявил представитель соцсети Джо Осборн. В компании также отметили, что не обнаружили связей сообщества с правительством США.

На странице в основном публиковались посты патриотического толка, но в последнее время в группе всё чаще стали появляться кросс-посты из других сообществ, которые объединяют поклонников Трампа. Среди них - Click Like, if you love Donald Trump as much as we do. TRUMP 2020 ("Ставь лайк, если любишь Дональда Трампа так же, как и мы. Трамп-2020"), God bless Donald Trump and God bless America ("Боже, храни Дональда Трампа и Америку") и God bless Donald and Melania Trump and God bless America ("Боже, храни Дональда и Меланью Трамп и Америку"). Эти страницы появились всего несколько месяцев назад, и управляют ими также граждане Украины.

Первым на них обратил внимание американский интернет-сайт Popular Information. Журналист Джудд Легум заметил, что группа I love America использовала мемы, которые несколько лет назад были опубликованы в паблике Being Patriotic (согласно докладу, подготовленному спецпрокурором США Робертом Мюллером, этой группой управляло российское Агентство интернет-исследований, с помощью которого Россия якобы пыталась влиять на выборы в США).

По данным Popular Information, страницей I love America и группами, посвященными Трампу, дело не ограничивалось. Украинцы также модерировали паблики патриотического характера - Like our page if you are proud to be an American ("Ставь лайк, если ты гордишься тем, что ты американец") и Everyone should respect and stand for our American Flag. God Bless ("Все должны уважать и защищать наш американский флаг. Благослови, Господь!")

Помимо патриотических групп, граждане Украины управляли пабликами, где публиковались фотографии животных и изображения Иисуса Христа. Тем самым, как пишет Легум, "администраторы групп пытались расширить свою аудиторию и "перенаправить" ее в сообщества, поддерживающие Трампа": в последнее время на страницах появились кросс-посты из групп, объединяющих поклонников американского президента (сейчас все эти публикации удалены).

Все эти страницы насчитывают около 30 миллионов "взаимодействий" в Facebook (лайки, комментарии, репосты) за три месяца - это больше, чем у крупнейших американских газет New York Times и The Washington Post. Позже соцсеть приняла решение удалить страницы, на которых велась агитация.