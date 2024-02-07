Новый ракетный удар РФ по Украине на фоне дебатов о военной помощи Киеву

Евросоюз обещает быть на стороне Украины каждый день войны. Байден обвинил Трампа в противодействии принятию законопроекта с военной помощью.

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В среду утром по всей Украине звучал сигнал воздушной тревоги из-за ракетной опасности со стороны России. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе ПВО. Два человека получили ранения из-за падения обломков, повреждена система электроснабжения.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о раненых и поврежденных жилых домах. Прогремели взрывы в Харькове и Черкасской области.

Глава европейской дипломатии в этом время находится с визитом в Киеве. Евросоюз обещает, что к марту Украине передадут половину из миллиона обещанных для фронта снарядов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, заявила, что "Европа будет на стороне Украины каждый день войны". Урсула фон дер Ляйен предложила рассматривать рассматривать украинскую оборонную промышленность как часть оборонной промышленности ЕС.

Утром в среду Палата представителей Конгресса США отклонила предложенный республиканцами законопроект о выделении Израилю помощи в размере 17,6 млрд долларов, который не предусматривает поддержку Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что принятию законопроекта противодействует бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп. Байден призвал законодателей "проявить стойкость".

"Все указывает на то, что этот законопроект даже не будет вынесен на рассмотрение Сената. Почему? По простой причине: Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения", — сказал Байден.

"Время истекает. Каждая неделя, каждый месяц без помощи значит меньше артиллерийских снарядов, меньше систем противовоздушной обороны, меньше инструментов для защиты Украины от российской агрессии. Как раз то, чего хочет Путин", — подчеркнул президент США.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров вместе с Генштабом создать в ВСУ Силы беспилотных систем.

"Этот год должен стать решающим у многих аспектах И, очевидно, на поле боя дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам", — заявил Зеленский.

В этот же день генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар подтвердил информацию о начале строительства под Киевом завода по производству БПЛА Bayraktar.

Минобороны РФ опубликовало видеокадры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Восток" в оккупированной Донецкой области.