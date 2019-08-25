Гигантский постер, созданный для чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Токио, вошёл в книгу рекордов Гиннеса. На плакате 600 метров длиной изображены 2019 спортсменов, которых объединяет чёрный пояс, в том числе самая юная в истории чемпионка мира Дарья Белодед, которая успешно защитила свой титул. С первого отборочного матча она была настроена очень решительно. В финальном поединке в категории до 48 кг она, как и год назад, встретилась с японкой Фуной Тонаки. Выступать в финале против дзюдоистки, занимающей первое место в мировом рейтинге очень непросто, но Белодед сумела справиться с давлением. Для победы в этой непростой схватке украинке было достаточно оценки "вадза-ари", которую ей принёс приём харай-макикоми.

Двукратная чемпионка мира получила медаль из рук принцессы японского Императорского Дома Томохито Микасы.

Я могу сказать, что в этом году финал был сложнее, чем в прошлом, во-первых, потому что чемпионат проходит в Токио. Разумеется, болельщики поддерживают свою команду, а для меня это большое давление. Во-вторых, в этот раз Тонаки отлично подготовилась, бороться с ней было очень сложно, но я очень рада, что мне удалось победить. Дарья Белодед двукратная чемпионка мира по дзюдо в категории до 48 кг

В категории до 60 кг не было равных золотому медалисту Европейских Игр грузин Лухуму Чхвимиани.

В финале его соперником стал Шарафоддин Лутфиллаев из Узбекистана. Чхвимиани вышел в лидеры благодаря приёму учи-мата-сукаши, а затем поставил точку в борьбе за чемпионский титул мощным броском уки-гоши, за который удостоился оценки "иппон".

Награды в этой категории вручил глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

Это особенный день не только в моей карьере. Я всю жизнь мечтал завоевать медаль в Японии, в Токио. Это родина дзюдо, Ниппон Будокан. Когда я готовился к мировому первенству, я думал, что буду рад любой медали, и представляете, мне удалось стать чемпионом мира. Моя мечта не просто сбылась, результат превзошёл все мои ожидания. Лухум Чхвимиани чемпион мира по дзюдо в категории до 60 кг

Бронзовые награды в этой категории получили Елдос Сметов из Казахстана и Рюдзю Нагаяма. Японец сумел сравнять счёт и победить на последних секундах поединка против бывшего чемпиона мира Наохисы Такато.

В категории до 48 кг "бронзу" завоевали Мунхбатын Уранцэцэг и Дистрия Красники.

Косоварка в поединке за медаль применила самый зрелищный приём дня. Великолепно выполненный бросок учи-мата принёс Красники первую награду чемпионата мира в её карьере.