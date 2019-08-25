Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Спорт

Дарья Белодед - двукратная чемпионка мира по дзюдо

 Комментарии
 Наталия Ряполова 
Дарья Белодед - двукратная чемпионка мира по дзюдо
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Гигантский постер, созданный для чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Токио, вошёл в книгу рекордов Гиннеса. На плакате 600 метров длиной изображены 2019 спортсменов, которых объединяет чёрный пояс, в том числе самая юная в истории чемпионка мира Дарья Белодед, которая успешно защитила свой титул. С первого отборочного матча она была настроена очень решительно. В финальном поединке в категории до 48 кг она, как и год назад, встретилась с японкой Фуной Тонаки. Выступать в финале против дзюдоистки, занимающей первое место в мировом рейтинге очень непросто, но Белодед сумела справиться с давлением. Для победы в этой непростой схватке украинке было достаточно оценки "вадза-ари", которую ей принёс приём харай-макикоми.

View this post on Instagram

Сегодня мне удалось завоевать вторую золотую медаль с Чемпионата Мира! Этот год был очень тяжелым для меня, многое пришлось пережить , но я рада,что я смогла хорошо подготовиться к этому чемпионату и сегодня защитила свой титул. Хочу поблагодарить в первую очередь моих любимых родителей,которые всегда со мной и в радости , и в горе! Это моя самая главная поддержка и мотивация! Спасибо всем близким людям,которые искренне за меня радуются и переживают! Спасибо любимой подруге @mariasukhaya за поддержку!Отдельное спасибо девочкам @anzhela_zhukovska2 и @suuurooovaaa52 за то ,что помогают мне и терпят меня! И конечно @delik_998 , спасибо! Также спасибо доктору, массажистам, всем моим фанатам и болельщикам ! ❤️🙏🏻❤️ HUGE THANKS TO ALL PEOPLE WHO SUPPORT AND HELP ME! Today I won my second Gold medal of the World Championship! And I am very happy!❤️ #worldchampionship #goldmedal #tokyo2019 #JudoWorlds2019

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

Двукратная чемпионка мира получила медаль из рук принцессы японского Императорского Дома Томохито Микасы.

Я могу сказать, что в этом году финал был сложнее, чем в прошлом, во-первых, потому что чемпионат проходит в Токио. Разумеется, болельщики поддерживают свою команду, а для меня это большое давление. Во-вторых, в этот раз Тонаки отлично подготовилась, бороться с ней было очень сложно, но я очень рада, что мне удалось победить.
Дарья Белодед
двукратная чемпионка мира по дзюдо в категории до 48 кг

В категории до 60 кг не было равных золотому медалисту Европейских Игр грузин Лухуму Чхвимиани.

В финале его соперником стал Шарафоддин Лутфиллаев из Узбекистана. Чхвимиани вышел в лидеры благодаря приёму учи-мата-сукаши, а затем поставил точку в борьбе за чемпионский титул мощным броском уки-гоши, за который удостоился оценки "иппон".

Награды в этой категории вручил глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

Это особенный день не только в моей карьере. Я всю жизнь мечтал завоевать медаль в Японии, в Токио. Это родина дзюдо, Ниппон Будокан. Когда я готовился к мировому первенству, я думал, что буду рад любой медали, и представляете, мне удалось стать чемпионом мира. Моя мечта не просто сбылась, результат превзошёл все мои ожидания.
Лухум Чхвимиани
чемпион мира по дзюдо в категории до 60 кг

Бронзовые награды в этой категории получили Елдос Сметов из Казахстана и Рюдзю Нагаяма. Японец сумел сравнять счёт и победить на последних секундах поединка против бывшего чемпиона мира Наохисы Такато.

В категории до 48 кг "бронзу" завоевали Мунхбатын Уранцэцэг и Дистрия Красники.

Косоварка в поединке за медаль применила самый зрелищный приём дня. Великолепно выполненный бросок учи-мата принёс Красники первую награду чемпионата мира в её карьере.