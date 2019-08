Дарья Белодед - двукратная чемпионка мира по дзюдо

View this post on Instagram

Сегодня мне удалось завоевать вторую золотую медаль с Чемпионата Мира! Этот год был очень тяжелым для меня, многое пришлось пережить , но я рада,что я смогла хорошо подготовиться к этому чемпионату и сегодня защитила свой титул. Хочу поблагодарить в первую очередь моих любимых родителей,которые всегда со мной и в радости , и в горе! Это моя самая главная поддержка и мотивация! Спасибо всем близким людям,которые искренне за меня радуются и переживают! Спасибо любимой подруге @mariasukhaya за поддержку!Отдельное спасибо девочкам @anzhela_zhukovska2 и @suuurooovaaa52 за то ,что помогают мне и терпят меня! И конечно @delik_998 , спасибо! Также спасибо доктору, массажистам, всем моим фанатам и болельщикам ! ❤️🙏🏻❤️ HUGE THANKS TO ALL PEOPLE WHO SUPPORT AND HELP ME! Today I won my second Gold medal of the World Championship! And I am very happy!❤️ #worldchampionship #goldmedal #tokyo2019 #JudoWorlds2019