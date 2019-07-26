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Гран-при по дзюдо в Загребе: первая победа Альберто Гайтеро Мартина

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 Наталия Ряполова 
Гран-при по дзюдо в Загребе: первая победа Альберто Гайтеро Мартина
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В Загребе начался последний Гран-при по дзюдо в преддверии чемпионата мира, который пройдёт в августе.

Джессика Климкайт приехала в Хорватию с желанием показать, кто лучшая канадская дзюдоистка в категории до 57 кг. Канадка была настроена решительно и великолепно выполненным броском о-сото-гари уложила на татами серебряную медалистку чемпионата мира Некоду Смит-Дэвис.

Марина Майорова
Награждение в категории до 57 кгМарина МайороваМеждународная федерация дзюдо

Золотую награду Климкайт получила из рук Яна Снейдерса, главы судейского комитета международной федерации дзюдо.

Невероятно приятно успешно выступить за месяц до чемпионата мира. Я хотела себя так почувствовать на каждом турнире, в котором я принимала участие, и очень рада, что мне удалось взбодриться за четыре недели до мирового первенства.
Джессика Климкайт
победительница в категории до 52 кг

Испанец Альберто Гайтеро Мартин завоевал свой первый титул мирового тура международной федерации дзюдо. В финальном поединке в категории до 66 кг его соперником стал победитель турниров Большого шлема в Баку и Париже Денис Виеру. Точку в споре за золотую медаль поставил атакующий приём сеой-наге, за который испанец получил от судей оценку "иппон".

Марина Майорова
Награждение в категории до 66 кгМарина МайороваМеждународная федерация дзюдо

Награды в этой категории вручил Мохаммед Мериджа, директор международной федерации дзюдо по обучению и развитию.

Перед матчем я уже знал, что сделаю бросок иппон сеой-наге. Когда настал подходящий момент, я так и поступил.
Альберто Гайтеро Мартин
победитель в категории до 66 кг

Японка Нацуми Цунода стала лучшей в категории до 52 кг. Решающую оценку вадза-ари в финальном поединке против кореянки Парк Да Сол ей принесла техника томое-наге.

Марина Майорова
Парк Да Сол и Нацуми ЦунодаМарина МайороваМеждународная федерация дзюдо

В самой легкой весовой категории в финале встретились Отгонцецег Галбадрах и Мелани Клеман, которая на Гран-при в Тбилиси одолела действующую чемпионку мира Дарью Белодед. Ни одна из дзюдоисток не собиралась уступать и уже в дополнительное время Галбадрах удалось одержать верх над француженкой. Сможет ли она повторить свой успех на чемпионате мира в Токио?

Марина Майорова
Мелани Клеман и Отгонцецег ГалбадрахМарина МайороваМеждународная федерация дзюдо

Золотую медаль Галбадрах вручил Владимир Барта, спортивный директор международной федерации дзюдо.

Денис Виеру не только завоевал серебряную медаль, но и стал автором двух зрелищных приёмов. И за простую боковую подсечку де-аши-барай, и за более сложный и драматичный бросок молдаванин удостоился оценки "иппон" - чистая победа.

Вот так ярко и энергично прошёл первый день Гран-При по дзюдо в Загребе.