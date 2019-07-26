Гран-при по дзюдо в Загребе: первая победа Альберто Гайтеро Мартина

В Загребе начался последний Гран-при по дзюдо в преддверии чемпионата мира, который пройдёт в августе.
Джессика Климкайт приехала в Хорватию с желанием показать, кто лучшая канадская дзюдоистка в категории до 57 кг. Канадка была настроена решительно и великолепно выполненным броском о-сото-гари уложила на татами серебряную медалистку чемпионата мира Некоду Смит-Дэвис.
Золотую награду Климкайт получила из рук Яна Снейдерса, главы судейского комитета международной федерации дзюдо.
Испанец Альберто Гайтеро Мартин завоевал свой первый титул мирового тура международной федерации дзюдо. В финальном поединке в категории до 66 кг его соперником стал победитель турниров Большого шлема в Баку и Париже Денис Виеру. Точку в споре за золотую медаль поставил атакующий приём сеой-наге, за который испанец получил от судей оценку "иппон".
Награды в этой категории вручил Мохаммед Мериджа, директор международной федерации дзюдо по обучению и развитию.
Японка Нацуми Цунода стала лучшей в категории до 52 кг. Решающую оценку вадза-ари в финальном поединке против кореянки Парк Да Сол ей принесла техника томое-наге.
В самой легкой весовой категории в финале встретились Отгонцецег Галбадрах и Мелани Клеман, которая на Гран-при в Тбилиси одолела действующую чемпионку мира Дарью Белодед. Ни одна из дзюдоисток не собиралась уступать и уже в дополнительное время Галбадрах удалось одержать верх над француженкой. Сможет ли она повторить свой успех на чемпионате мира в Токио?
Золотую медаль Галбадрах вручил Владимир Барта, спортивный директор международной федерации дзюдо.
Денис Виеру не только завоевал серебряную медаль, но и стал автором двух зрелищных приёмов. И за простую боковую подсечку де-аши-барай, и за более сложный и драматичный бросок молдаванин удостоился оценки "иппон" - чистая победа.
Вот так ярко и энергично прошёл первый день Гран-При по дзюдо в Загребе.