Гран-при по дзюдо в Загребе: первая победа Альберто Гайтеро Мартина

В Загребе начался последний Гран-при по дзюдо в преддверии чемпионата мира, который пройдёт в августе.

Джессика Климкайт приехала в Хорватию с желанием показать, кто лучшая канадская дзюдоистка в категории до 57 кг. Канадка была настроена решительно и великолепно выполненным броском о-сото-гари уложила на татами серебряную медалистку чемпионата мира Некоду Смит-Дэвис.

Награждение в категории до 57 кг Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Золотую награду Климкайт получила из рук Яна Снейдерса, главы судейского комитета международной федерации дзюдо.

Невероятно приятно успешно выступить за месяц до чемпионата мира. Я хотела себя так почувствовать на каждом турнире, в котором я принимала участие, и очень рада, что мне удалось взбодриться за четыре недели до мирового первенства. Джессика Климкайт победительница в категории до 52 кг

Испанец Альберто Гайтеро Мартин завоевал свой первый титул мирового тура международной федерации дзюдо. В финальном поединке в категории до 66 кг его соперником стал победитель турниров Большого шлема в Баку и Париже Денис Виеру. Точку в споре за золотую медаль поставил атакующий приём сеой-наге, за который испанец получил от судей оценку "иппон".

Награждение в категории до 66 кг Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Награды в этой категории вручил Мохаммед Мериджа, директор международной федерации дзюдо по обучению и развитию.

Перед матчем я уже знал, что сделаю бросок иппон сеой-наге. Когда настал подходящий момент, я так и поступил. Альберто Гайтеро Мартин победитель в категории до 66 кг

Японка Нацуми Цунода стала лучшей в категории до 52 кг. Решающую оценку вадза-ари в финальном поединке против кореянки Парк Да Сол ей принесла техника томое-наге.

Парк Да Сол и Нацуми Цунода Марина Майорова Международная федерация дзюдо

В самой легкой весовой категории в финале встретились Отгонцецег Галбадрах и Мелани Клеман, которая на Гран-при в Тбилиси одолела действующую чемпионку мира Дарью Белодед. Ни одна из дзюдоисток не собиралась уступать и уже в дополнительное время Галбадрах удалось одержать верх над француженкой. Сможет ли она повторить свой успех на чемпионате мира в Токио?

Мелани Клеман и Отгонцецег Галбадрах Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Золотую медаль Галбадрах вручил Владимир Барта, спортивный директор международной федерации дзюдо.

Денис Виеру не только завоевал серебряную медаль, но и стал автором двух зрелищных приёмов. И за простую боковую подсечку де-аши-барай, и за более сложный и драматичный бросок молдаванин удостоился оценки "иппон" - чистая победа.

Вот так ярко и энергично прошёл первый день Гран-При по дзюдо в Загребе.