«Цель полиции - запугать»: координатор «ОВД-Инфо» - об акциях протеста

Уже несколько суббот подряд москвичи выходят на акции протеста, чтобы отстоять недопущенных оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Последние два раза эти демонстрации заканчиваются массовыми задержаниями: две недели назад были задержаны более 1300 человек, в прошлую субботу - около 1000. Почему правоохранители «хватают» столько людей, в том числе тех, кто просто проходил мимо? Как их настраивают против участников акций? И почему задержанным иногда не дают еды и не пускают в туалет? Об этом мы поговорили с координатором юридической помощи «ОВД-Инфо» Аллой Фроловой.

Во время последних акций ОВД-Инфо много писало о том, что к задержанным не пускали адвокатов. Почему?

А зачем? Адвокат вам может что-нибудь посоветовать. И в первую очередь, адвокат может увидеть, что происходит внутри, например, как кого-то бьют. Адвокат вам поможет справиться со всеми юридическими вопросами. Он может дать вам психологическую помощь. Любой человек теряется. А человек, которого задержали в первый раз, - это вообще страшное дело. На него можно надавить, и он вам всё подпишет, не глядя. И человек в этом не виноват, он не понимает происходящего.

В этот раз почему не пускали – потому что поехали сотрудники Следственного комитета всех опрашивать. Зачем адвокат в этой ситуации? Он ведь будет подсказывать, как правильно отвечать. А если адвоката нет, то человек может рассказать лишнего. Человеку кажется, что он сейчас искренне всё расскажет: как он пришел, зачем он пришел . Всё, что он расскажет, будет зафиксировано на бумаге со всеми подписями. И потом это может быть использовано против него.

В интернете много кадров с последних акций, на которых видно, как жестко полиция разгоняет демонстрантов. Для чего правоохранители это делают?

Цель одна – запугать. Бывает, что они запугивают своими заявлениями, а есть запугивания физическим воздействием – чтобы все видели, что любого можно задержать. Есть еще ощущение, что это какой-то их эмоциональный выплеск: они недовольны, что каждую субботу им нужно стоять в оцеплении, и в дождь, и в жару.

Правоохранителей настраивают. Им говорят: «Те, кто выходят, выходят не ради выборов, а чтобы устроить Майдан, это люди, которые хотят дестабилизировать обстановку в стране. Это люди, которые выходят за деньги запада, которые хотят просто побуянить». И многие полицейские действительно верят в это.

Я не верю, что эти люди - сыновья кого-то из нас, как убеждала нас мантра из громкоговорителя. Это звери. Publiée par Anastasy Vasilyeva sur Dimanche 4 août 2019

Кто их так настраивает?

Руководство, которое работает на эту власть, которое придерживается того, что делает эта власть. И делают они это осмысленно. Они считают, что это все правильно, они считают, что закон нарушает только другая сторона. Они, например, не считают нарушением закона то, что они избили кого-то. По их мнению, когда они кого-то хватают, преграждают кому-то путь, они работают на благо безопасности.

С какими жестокостями люди сталкиваются на улице во время акций, мы видели в соцсетях. А что может произойти потом в участке или в автозаке?

Автозак – это, понятно, коробка с железными лавками и решеткой. В нем формально могут сидеть до 15 человек, а туда набивают гораздо больше народа. Кто-то сидит, кто-то стоит, дышать там нечем. Там могут людей держать часами. Им могут не говорить, куда их везут. Могут отнять телефон. Если не отдашь, могут использовать болевые приемы или психологическое воздействие: «Если не отдашь, то мы тебя сразу посадим». Могут часами потом катать по Москве.

Всё это время людям не дают ни есть, ни пить. Их иногда отказываются водить в туалет, что уже является пытками. На акции 27 июля в некоторых УВД не кормили даже людей, которые находились в участках двое суток. А на двух последних акциях в некоторых УВД полицейские сами съедали ту еду, которую задержанным приносили родственники и друзья. В полиции нам отвечают: «Будем проверять, это надо проверить. Мало ли что вы сказали». Бывает, что они реагируют. В таких ситуациях мы пытаемся услышать друг друга. Если подтверждается, что сказанное нами – правда, они пытаются это исправить.

Многие мои коллеги-журналисты писали о том, что их тоже отправили в автозак. Для чего полиция задерживают журналистов?

Да, их хватают, даже если у них есть пресс-карта и задание. Правда, потом отпускают. Зачем же хватать журналистов? Полицейские знают, что они их потом отпустят, но так журналисты меньше смогут снять происходящее.

С какими самыми вопиющими случаями вы сталкивались на последних акциях?

Это конечно, велосипедист. Это что-то страшное. Человек едет мимо, а они начинают его вместе бить. Или вот две недели назад мужчина пошел на пробежку, а ему сломали ногу. Есть фотография, где правоохранители стоят на его ноге. Говорят, сейчас росгвардеец избил несовершеннолетнего, и теперь у парня сотрясение мозга. Я слышала, что Росгвардия даже ищет виновного.

Вопиющего очень много. Людей хватают так, будто это какие-то бандиты. 99% совершенно не сопротивляются. Есть те, кто упирается, но они не сопротивляются. Они не понимают, что делает полиция. Люди оборачиваются, а полиция начинает тут же использовать болевые приемы. Но их так настраивают, они чувствуют свою силу. У них нет жетонов, и мы не можем их опознать. Они знают, что им ничего за это не будет, они знают, что начальники их прикроют.

На федеральных каналах тоже рассказывают об этих акциях, но совершенно с других позиций. Есть кадры, где люди зачем-то уносят заграждения. Или еще кадры, на которых видно, как полиция вытаскивает у парня из рюкзака молоток...

Это Иван Подкопаев. Он ехал с работы, попрощался с отцом. Парень работает техником, у него действительно был с собой молоток, что уж отрицать, противогаз и нож, которые ему нужны для работы. Еще у него был с собой перцовый баллончик, который он, видимо, с собой для защиты носит. Когда они с отцом расставались, отец сказал: «Ты иди, отвези всё это». Иван ответил: «Да, хорошо, сейчас только пойду посмотрю, что происходит». Когда его задержали, то увидели весь комплект. Эта картинка обошла все федеральные каналы. Вся страна увидела, что пришел такой-то с молотком.

Я была с Пресненском суде. Я видела Ивана. Простой парень. Не из интеллигенции, а из рабочих. Ну и что? Пришел с молотком, да. Но это его рабочий инструмент. А преподносится всё так, что он чуть ли не беспорядки шел творить. Федеральные каналы не говорят, что парень ехал с работы, что это его рабочий инструмент, который он всегда носит с собой. Это манипуляция происходящим.

Давайте поговорим непосредственно о работе «ОВД-Инфо». Я думаю, у многих людей, которые пользуются данными вашего портала, возникает вопрос, как вы собираете данные по числу задержанных? Неужели каждый, кто попадает в автозак, звонит в «ОВД-Инфо»?

Если не каждый, то почти все. К примеру, начались задержания, 20 человек в автозаке. Один говорит: «Давайте позвоним в «ОВД-Инфо» - и люди начинают передавать трубку по кругу.

Еще друзья и родственники нам звонят. Информация поступает также через наш бот. И есть приложение «Красная кнопка». Его нужно установить заранее. Человек нажимает, и мы видим, что его задержали в такой-то точке.

Что самое сложное в вашей работе?

Самое сложное – это то, что нам противостоят такая машина из полицейских, из росгвардейцев. Их много, у них огромные ресурсы. Сложность в том, чтобы помочь людям. Иногда это невозможно сделать. И главное тут не опускать руки. Но в первую очередь сложно говорить по телефону с людьми, которых задержали. Человек надеется на тебя, а ты понимаешь, что в данной ситуации ты не можешь помочь, например, у тебя нет адвоката, который мог бы сейчас поехать в УВД. Людей пугает неизвестность. Они искренне пытаются доказать в суде, что невиновны. Но их не слушают.

Вот недавно судья сказал: «Даже не уговаривайте меня. Вы же знаете, что происходит в Москве». И раздает аресты. А в некоторых случаях аресты могут повлиять на продолжение карьеры, кого-то могут выгнать из института Алла Фролова Координатор юридической помощи «ОВД-Инфо»

Вы не боитесь, что Вас когда-нибудь задержат? А может, что-нибудь еще хуже...

Конечно, боюсь. Кому охота-то? Но я абсолютно прозрачно, открыто делаю свою работу. Угрозы периодически поступают. Мне писали, как я надоела. Недавно написали: «С такой рожей давно пора быть на рудниках». А недавно позвонили и сказали: «Даже не пытайся, все равно всем не поможешь, пусть всех вас пересажают».

А почему Вы этим тогда занимаетесь?

Я считаю, что, если я могу помочь людям, я должна это сделать. Я должна это не для них, я должна это для себя, потому что человек не должен оставаться с системой один на один: это страшно. У людей очень много страданий в жизни, люди не защищены вообще. Люди, которые приходят на мирные акции, могут подвергнуться чему угодно: пыткам, избиениям, унижениям, изнасилованиям. К людям относятся по-свински. Полиция может съесть их еду, не пустить в туалет. Если есть хоть малейшая возможность сделать так, чтобы человеку стало легче, то я это сделаю.

Как максимально обезопасить себя на акции протеста: советы от координатора юридической помощи «ОВД-Инфо»

Список того, что лучше взять с собой на акцию:

Паспорт или копия, лучше заверенная нотариально

Кнопочный телефон (введите туда сразу несколько контактов). Такой телефон быстро заряжается и долго держит батарею. «К тому же, через старые телефоны нельзя выйти в ваши социальные сети – то, что очень интересует правоохранительные органы. Они могут получить доступ к контактам, войти во все чаты», - поясняет Фролова.

Пауэрбанк

Вода

Лекарства

Если у вас есть инвалидность или если вы многодетный отец/мать, то лучше взять справки, которые это подтверждают

Листок и ручка. «Так вы в крайнем случае сможете написать заявление на преступные действия правоохранителей, потому что там вам ручку и бумагу никто не даст», - говорит Фролова.

Список вещей, которые не стоит брать на акцию: