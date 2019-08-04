Дети с инвалидностью в Боснии и Герцеговине не получают необходимую помощь, говорится в докладе ЮНИСЕФ за 2018 год. В апреле, Славко Мршевич смог вернуться в родную школу только по решению суда. Мальчика выгнали три года назад, когда ему поставили диагноз "аутизм".

"В Сараеве мы познакомимся с еще одной семьей, где растет ребенок с аутизмом. "Государство бросило нас", - заявляют они", - передает из Сараева Джэк Пэррок, корреспондент Euronews.

В отличие от других ребят, 6-летний Ведад не пойдет в сентябре в школу. Ему просто некуда идти - объясняют его родители. По их словам, система образования в стране не рассчитана на детей с особенностями развития. Им не могут оказать необходимую поддержку.

"В школе у него будет слишком много проблем. Его уровень развития таков, что его не возьмут ни в специальную школу, ни в обычную," - говорит Ферид Аянович, отец Ведада

В детском саду мальчик занимался по 5 часов в день. С ним работали специалисты одной неправительственной организации. Но у начальной школы и этого времени на него не нашлось. Два часа в день - вот все, что ему предложили. А ведь чем раньше детям с аутизмом окажут поддержку, тем больше их шансы вести в дальнейшем самостоятельную жизнь, настаивает научное сообщество.

В этом доме ремни под запретом - Ведад их отбирает у всякого сюда входящего.

Ко всему привыкаешь. Конечно, иногда трудно. Но это же мой ребенок. Я люблю его, несмотря ни на что. Главная наша головная боль - государство, система. Как мы себя чувствуем? Брошенными. Аида Аянович мать Ведада

Вместе с другими родителями, оказавшимися в подобной ситуации, Ферид и Аида пытаются добиться внимания к своей проблеме со стороны властей и изменить систему. Некоторые парламентарии поддерживают их, хотя и не верят в скорый успех.

Мы попытались получить комментарий Министерства образования. Но из-за недавней отставки его главы в связи с обвинениями в коррупции никто не ответил на наш запрос.

У нас в стране только за одно образование отвечают 14 ведомств. Изменить систему, саму философию образования очень тяжело - это касается инклюзии, специальных и общеобразовательных программ, любого новшества. Нирварна Пистолевиц психолог

Но надежда все-таки есть. Славко Мршевич благополучно окончил школу.

Любовь, поддержка, душевное тепло - все это есть у Ведада дома. Родители надеются, что однажды ему удастся получить и достойное образование.