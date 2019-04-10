Аутизм: инклюзия делает мир лучше для всех

Московская конференция "Аутизм. Вызовы и решения" собирает врачей, психологов, учителей со всего мира, чтобы обсудить, как помочь тем, кому поставили диагноз, связанный с наличием расстройств аутичного спектра.

Россия отстает в том, как помогают аутистам, главным образом, детям, с включением в обычную жизнь.

На конференции побывала журналистка Еuronews Галина Полонская.

"Многие родители приезжают из самых дальних уголков России, чтобы получить концентрат информации и знаний, которые еще несколько дней назад были для них недоступны", - сообщает она.

Мы сейчас более-менее владеем терминологией, но мы находимся в самом начале пути по постижению того, какие проблемы сопровождают аутичных людей в их повседневной жизни. Они страдают бессонницей, у них имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, мы вряд ли осознаем, насколько аутичным людям тяжело приходится каждый день. Стивен Эделсон директор НИИ проблем аутизма (США)

Нынешний форум, как и предыдущие - плоды усилий президента "Центра проблем аутизма" Екатерины Мень и ее соратников. Екатерина вначале создавала систему, чтобы помочь своему младшему сыну Платону. Потом к этой работе присоединились ее единомышленники.

"Наше государство похоже на глубокого аутиста, но мы умеем работать с аутистами: шаг за шагом, ты делишь маршрут - любой - на этапы, даешь мощную визуальную поддержку, и в результате достигаешь цели", - говорит Екатерина.

Нам крутили у виска и говорили: "Никогда не выйдут невербальные дети в общеобразовательную школу!". Я слышала это много раз. Екатерина Мень Президент "Центра проблем аутизма"

Платон учится в школе по программе инклюзии, рядом с ним обычные дети. Платону помогает тьютор, человек, имеющий специальную педагогическую квалификацию. Вместе в Платоном в этой школе учится не менее 20 детей с особенностями развития. Интерьер и методика обучения были созданы с учетом их нужд. Государство несет лишь частичные расходы, помогают школе главным образом благотворители.

"Благодаря этой "ресурсной зоне" и тем средствам, дидактическим, методическим, сенсорным, системам стимуляции, которые мы там аккумулируем, мы даем возможность ребенку проходить свой путь в общее образовании в своем темпе", - поясняет Екатерина Мень.

Один из соучеников Платона - Даня.

Диагноз аутизм ему поставили в четыре года, тогда же его маме Кристине объяснили, что с подобным диагнозом Дане нечего делать ни в детском саду, ни в школе, поскольку мальчик не будет в состоянии усвоить учебную программу.

Кристина говорит, что в России аутизм ребенка означает для родителей адов труд, и не всегда развязка оказывается такой счастливой, как у них в семье.

Усилия тех, кто проводит в Москве ежегодно конференцию, направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей, подобных Платону и Дане, и изменить мир вокруг них, а значит, улучшить и изменить мир вокруг нас.