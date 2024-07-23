EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Фольклорный фестиваль в Сараево

фольклорный фестиваль в Сараево
фольклорный фестиваль в Сараево Авторское право AP extrait d'une vidéo
Авторское право AP extrait d'une vidéo
By Viktoria Sinkevich
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Сотни исполнителей балканских народных песен и танцев собрал на своих площадках фольклорный фестиваль в Сараево. Танцоры и музыканты в традиционных национальных костюмах устроили красочное шествие по главной пешеходной улице столицы Боснии

РЕКЛАМА

Сотни исполнителей балканских народных песен и танцев собрал на своих площадках фольклорный фестиваль в Сараево.

Перед финальным выступлением в старом городе времен Османской империи под аплодисменты зрителей танцоры и музыканты в традиционных национальных костюмах устроили красочное шествие по главной пешеходной улице столицы Боснии.

Работники туристического совета города говорят, что они готовы работать сверхурочно, чтобы обеспечить работу фестиваля на должном уровне и сделать все для привлечения в Сараево еще больше туристов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Лесные пожары в Европе

Сараево - самый загрязнённый город мира

Акции в поддержку палестинцев и против антисемитизма в Европе

Сараево Музыка Фестиваль Босния и Герцеговина