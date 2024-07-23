Сотни исполнителей балканских народных песен и танцев собрал на своих площадках фольклорный фестиваль в Сараево. Танцоры и музыканты в традиционных национальных костюмах устроили красочное шествие по главной пешеходной улице столицы Боснии

РЕКЛАМА

Сотни исполнителей балканских народных песен и танцев собрал на своих площадках фольклорный фестиваль в Сараево.

Перед финальным выступлением в старом городе времен Османской империи под аплодисменты зрителей танцоры и музыканты в традиционных национальных костюмах устроили красочное шествие по главной пешеходной улице столицы Боснии.

Работники туристического совета города говорят, что они готовы работать сверхурочно, чтобы обеспечить работу фестиваля на должном уровне и сделать все для привлечения в Сараево еще больше туристов.