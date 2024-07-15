Республика Сербская: между Россией и Европой

By Магдалена Ходовник

Лидер входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик считает, что стране не стоит становиться членом НАТО и ЕС. По его мнению, лучше подать заявку на вступление в БРИКС.

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Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО.

Его слова вызвали в стране споры, тем более что немногим ранее в столице республики Баня-Луке было открыто отделение посольства России, а также - подписана декларация об укреплении приграничного сотрудничества с Сербией.

Руководство региона, входящего в состав Боснии и Герцеговины, подчеркивает, что речь идет об обеспечении интересов сербов.

"Я уверен, что мы могли бы достичь соглашения на основе взаимного понимания того, что у нас есть национальные интересы, которые мы должны защищать, наш сильный или высокий уровень нашей автономии здесь, в Боснии и Герцеговине, основанный на нашем Дейтонском мирном соглашении, как вы знаете, и Конституции Боснии и Герцеговины", - поясняет бывший глава МВД Республики Сербской, политик Дарко Матияшевич.

Год назад лидер боснийских сербов Додик предложил руководству страны вместо присоединения к Европейскому союзу подать заявку на вступление в БРИКС. Однако большинство жителей Боснии и Герцеговины поддерживают членство в Евросоюзе.

"Я бы тоже хотел жить в Евросоюзе, потому что мне хочется путешествовать без паспорта", - сказал в беседе с корреспондентом Euronews один из молодых людей.

Влияние России в Республике Сербской растет, но правительство в Сараево хочет верить, что Кремль не будет серьёзно вмешиваться в дела Боснии и Герцеговины.

"У России много своих проблем, и нет времени заниматься Боснией и Герцеговиной. Босния и Герцеговина - суверенная страна, и в РФ это знают, все это знают. Республика Сербская не может блокировать дела Боснии и Герцеговины, никто их ни о чем не просит, и я думаю, что лучше всего, если бы они сами занялись своими экономическими проблемами", - заявил глава МВД Боснии и Герцеговины Рамо Исак.

Многие сербы в Республике Сербской все еще хранят обиду за бомбардировки НАТО в 90-е годы и, похоже, чувствуют себя лучше понятыми восточным миром, в первую очередь Россией. Эти чувства определяют сегодняшнюю политику и отношения как в стране, так и в регионе в целом.