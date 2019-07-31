Аресты в ожидании новых протестов

В мэрии Москвы призывают граждан не ходить на митинг оппозиции 3 августа. В полиции подчеркивают, что акция не была согласована с властями, поэтому мероприятие, а соответственно и участие в нем, будет незаконным.

Впрочем, лидерам оппозиции и так не удастся прийти на акцию. Во вторник Мосгорсуд признал законным административный арест Алексея Навального. Даже несмотря на то, что ранее политик был госпитализирован из спецприемника с острой аллергической реакцией на неизвестный возбудитель.

"Остаются опасения по поводу его (Навального - прим.ред.) безопасности, поскольку именно в спецприемнике он был, по сути, отравлен каким-то веществом", - заявила адвокат Ольга Михайлова.

Аналогичный административный арест на 30 суток был назначен и в отношении Дмитрия Гудкова. Суд признал его виновным в нарушении правил проведения протестного митинга еще в середине июля. Но несмотря на это, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму призвал своих сторонников вновь выйти на улицы Москвы.

"3 августа обязательно выходите на митинг", - заявил Гудков журналистам, сидя в полицейской машине сразу после заседания суда во вторник.

В минувшую субботу в центре Москвы прошла многочисленная акция протеста. Причиной стал отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму ряда независимых кандидатов. Это повлекло недовольство многих избирателей. Однако власти утверждают, что отказы оппозиционным кандидатам были вынесены на законных основаниях.

В итоге по официальным данным, за различные правонарушения были задержаны более тысячи человек, возбуждено несколько уголовных дел за участие в массовых беспорядках.