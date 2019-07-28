Москва: протесты и задержания

В Москве на Трубной площади собрались в субботу люди, чтобы обсудить разгон манифестаций протеста против недопущения ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также, чтобы узнать, кто из протестующих задержан полицией, а кто уже отпущен. Но их митинг продлился недолго, поскольку у полиции, похоже, был заранее подготовленный план действий. Рассказывает корреспондент Euronews Галина Полонская:

– Все, кто сейчас оказались на этой площади, попали в своеобразную ловушку, потому что силы правопорядка выстроились и взяли Трубную площадь в кольцо. И выходить людям не разрешают.

После этого людей стали задерживать – одного за другим. Собравшимся оставалось только ждать. В общей сложности в этот день были задержаны более тысячи человек. Многие убеждены, что в этом проявляется стратегия властей – напугать людей, чтобы они больше не выходили на улицы. Некоторые выражли своё возмущение, другие просто сидели, ожидая своей очереди. Юлия Галямина – один из независимых и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Она была задержана утром и затем отпущена, но вскоре ей предстоит явиться в суд:

– Безобразие происходит со стороны правоохранительных органов, они мешают людям мирно собираться без оружия, они нарушают наши конституционные права. Поэтому я считаю, что выборы в московскую городскую думу, если они будут проходить по тому же сценарию, можно считать нелегитимными, и мы можем даже требовать перевыборов.

Через несколько часов полиция стала разгонять протестующих, при этом задержания продолжились.

– Все люди, которые сейчас, вся полиция – они защищают интересы воров и интересы коррупционеров. Потому что всё против людей, – говорит одна из активисток.

– Это скатывание в полицейское государство, это то самое тоталитарное будущее, которого мы боялись, в которое мы не верили и которое, судя по всему, на наших глазах наступает, – отмечает кандидат в Мосгордуму Сергей Цуканов.

По данным СМИ, московская прокуратура проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов, выступивших организаторами несогласованной акции.