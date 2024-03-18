Пятый срок Путина: "имитация" без интриги

ЦИК огласил промежуточные итоги президентских выборов в России, согласно которым Владимир Путин набрал почти 87,3% голосов. Независимые экзитполы приводят иные цифры, а аналитики - говорят о нарушениях и фальсификациях небывалых масштабов.

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87,28% голосов набрал Владимир Путин на президентских выборах в России. Такой результат после обработки 100% протоколов огласил ЦИК. Его глава Элла Памфилова добавила, что явка составила рекордные 77,44% избирателей, а за Путина впервые в истории отдали голоса 76 миллионов человек.

Лейтмотивом выборов, прошедших в условиях самых жёстких репрессий против оппозиции со времён СССР, стало слово "имитация". Об этом заявили аналитики Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос".

Они уточнили, что "имитация законности (при очевидной антиконституционности), выбора, оппозиции, гласности и открытости" стала "характерной особенностью" нынешней кампании.

К сожалению, именно президентские выборы все последние 24 года демонстрировали своего рода антистандарт проведения избирательных кампаний. Но никогда еще мы не видели президентской кампании, которая настолько не соответствовала бы конституционным стандартам. Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос"

"К сожалению, именно президентские выборы все последние 24 года демонстрировали своего рода антистандарт проведения избирательных кампаний. Но никогда еще мы не видели президентской кампании, которая настолько не соответствовала бы конституционным стандартам", - говорится в заявлении, опубликованном организацией по итогам наблюдения за кампанией.

По данным независимых экзитполов аналитического центра ExtremeScan, Путин набрал не больше 55 % голосов. Причём, 37% опрошенных отказались отвечать на вопросы социологов.

"Мы ничего не ожидаем, всё хорошо, идём дальше. Ничего не поменяется. Идём той дорогой, которой шли. Так что всё будет хорошо", - говорит прохожая.

"Он наш лидер, его поддерживает большинство. И потом, сейчас действительно идёт СВО, то есть коней на переправе не меняют", - вторит ей ещё одна женщина.

Несмотря на попытки запугивания со стороны властей, в последний день голосования россияне массово приходили к избирательным участкам к 12.00, в рамках акции "Полдень против Путина". К участию в ней призывал перед своей гибелью Алексей Навальный. Оппозиция поддержала инициативу и активно агитировала россиян до начала выборов.

Аббас Галлямов, российский политолог:

"Если бы Путин объявил, что он набрал 56%, то сказали бы: ну да, эти толпы на участках и эти антипутинские бюллетени - их много, но это всё-таки меньше половины. Но когда их пытаются обнулить, словно их вообще не было, - результат рисуют такой, будто не было ни этих бюллетеней, ни толп, - тогда грош цена этому результату".

Многокилометровые очереди в последний день выборов образовались у российских диппредставительств в Риге, Лондоне, Париже, Милане и многих других городах за рубежом. Избирателям приходилось ждать порой по шесть-семь часов, чтобы проголосовать.

Вдова Алексея Навального Юлия пришла с этой целью в посольство в Берлине, сказав после, что в бюллетень она вписала имя супруга. То же самое сделали многие россияне. Избирательные бюллетени с именем Навального появились на могиле оппозиционера на Борисовском кладбище.