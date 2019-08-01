"Дело 27 июля": первые обвиняемые

Первым пятерым фигурантам дела о противостоянии полиции и протестующих на акции в Москве 27 июля официально предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках. По версии следствия, которую изложил ТАСС, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в правоохранителей, прорывали оцепление и применяли насилие к полицейским. Им грозят реальные тюремные сроки.

В столичном управлении Следственного комитета сообщили, что обвиняемыми по делу о массовых беспорядках могут стать более 10 человек. В пятницу суд должен решить вопрос об аресте задержанных.

По меньшей мере трое фигурантов дела вину не признают. Волонтёр штаба Любови Соболь Алексей Миняйло на допросе сообщил, что вообще не участвовал в акции, поскольку в это время поддерживал своего кандидата в суде. Сама Любовь Соболь в интервью Euronews назвала уголовные дела против участников протестного движения политически мотивированными.

Эти уголовные дела сделаны для того, чтобы запугать людей, чтобы они больше не выходили на улицу и не отстаивали свои права. Алексей Миняйло один из активных волонтеров в моем штабе, он вместе со мной держал голодовку и продолжает держать ее до сих пор. Я считаю, что давление на него является давлением в том числе на меня, как одного из лидеров данного протеста. Любовь Соболь политик, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму

Участники протестных выступлений в Москве обвиняют власти в фальсификации выборов в Мосгордуму, намеченные на 8 сентября. Они называют политически мотивированным отказ в регистрации десятков оппозиционных кандидатов. Оппозиционные политики призывали провести новую массовую акцию протеста в эту субботу.