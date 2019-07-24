"Летающий солдат" пролетит над Ла-Маншем

"Летающий солдат" Франки Запата продемонстировал жителям севера Франции свое новое изобретение - реактивную платформу Flyboard Air. Аппарат состоит из платы, ручного пульта дистанционного управления и топливного бака. Без дозаправки доска может лететь лишь около десяти минут. Несмотря на это, Запата уже заявил о своих планах пересечь на Flyboard Air пролив Ла-Манш в четверг - в честь 110 годовщины полета Луи Блерио - первого в истории между Великобританией и Францией.