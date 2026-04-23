Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Последняя перестановка в Пентагоне: министр ВМС США Джон Фелан покидает свой пост на фоне войны с Ираном

ФАЙЛ: Министр ВМС США Джон Фелан выступает на 4-м ежегодном саммите по вопросам обороны Северо-Восточной Индианы в Университете Пердью в Форт-Уэйне, 12 ноября 2025 г.
ФАЙЛ: Министр ВМС США Джон Фелан выступает на 4-м ежегодном саммите по вопросам обороны Северо-Восточной Индианы в Университете Пердью в Форт-Уэйне, 12 ноября 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Malek Fouda
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Пост Фелана временно занял его заместитель Хунг Као, поддерживаемый Трампом ветеран боевых действий

Пентагон объявил в среду, что министр ВМС Джон Фелан покинул свой пост, став последним высокопоставленным представителем оборонного ведомства США, который ушел в отставку или был уволен.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Об этом в среду поздно вечером написал на сайте X пресс-секретарь Пентагона и помощник министра обороны Шон Парнелл, заявив, что Министерство обороны США "желает ему успехов в его дальнейших начинаниях".

Причины неожиданного ухода высшего гражданского чиновника ВМС не назывались, поскольку в период непрочного перемирия в войне морская служба установила блокаду иранских портов и преследует корабли, связанные с Тегераном, по всему миру.

После ухода Фелана эту должность временно займет заместитель министра ВМС Хунг Као, 25-летний ветеран боевых действий ВМС, неудачно баллотировавшийся в Сенат и Палату представителей США в штате Вирджиния.

Это заявление стало последним в череде кадровых перестановок в высшем руководстве Пентагона, произошедших всего через несколько недель после того, как министр обороны США Пит Хегсет уволил высшего офицера армии генерала Рэнди Джорджа.

С момента вступления в должность в прошлом году Хегсет уволил еще несколько генералов, адмиралов и руководителей оборонных ведомств.

Перестановки начались в феврале 2025 года, когда Хегсет сместил военных руководителей, включая адмирала Лизу Франчетти, высшего офицера ВМС, и генерала Джима Слайфа, второго по званию командующего ВВС.

Президент США Дональд Трамп также уволил генерала Чарльза "CQ" Брауна-младшего с поста председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Фелан уходит в напряженное для ВМС время. Три авианосца находятся на Ближнем Востоке или направляются туда, а администрация Трампа заявляет, что все вооруженные силы готовы возобновить боевые действия против Ирана в случае истечения срока прекращения огня.

Внезапный отъезд

Фелан не служил в армии и не занимал гражданских руководящих должностей в этой службе.

Согласно его биографии, основное знакомство с военными произошло благодаря консультативной должности, которую он занимал в некоммерческой организации Spirit of America, поддерживающей оборону Украины и Тайваня.

Он был крупным спонсором предвыборной кампании Трампа и основал частную инвестиционную компанию Rugger Management LLC.

Во вторник Фелан выступил перед большой толпой моряков и профессионалов отрасли на ежегодной конференции ВМС США в Вашингтоне и рассказал журналистам о своих планах, представив, насколько неожиданным было его увольнение.

Он также принял у себя лидеров Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, чтобы обсудить бюджетный запрос ВМС и усилия по строительству новых кораблей, говорится в сообщении его офиса в социальных сетях.

FILE - Хунг Као выступает на Республиканском национальном съезде, 16 июля 2024 года, в Милуоки

Исполняющий обязанности министра Цао, который неудачно баллотировался в Сенат США в Вирджинии, пытаясь сместить сенатора-демократа Тима Кейна в 2024 году, получил поддержку Трампа на многолюдных республиканских праймериз и выступил с речью на Республиканском национальном съезде 2024 года.

Во время дебатов с Кейном Као раскритиковал требования к вакцине COVID-19 для военнослужащих и усилия армии по обеспечению многообразия, равенства и вовлеченности. Он также высказался против помощи Украине, когда баллотировался в Конгресс Виргинии в 2022 году.

"Мое сердце сопереживает украинскому народу, но прямо сейчас мы занимаем у Китая 55 миллиардов долларов, чтобы оплатить войну в Украине. Мало того, мы истощаем наши национальные стратегические резервы", - сказал Као.

Став заместителем миистра ВМС, он выступал за возвращение в строй военнослужащих, которые отказались принять вакцину COVID-19, предписанную Байденом.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Дипломатия пробуксовывает: Иран обстрелял три судна в Ормузском проливе, а США сохраняют блокаду

Последняя перестановка в Пентагоне: министр ВМС США Джон Фелан покидает свой пост на фоне войны с Ираном

Кандидат на пост главы ФРС Уорш отвергает ярлык «марионетки Трампа» в сенате