Последняя перестановка в Пентагоне: министр ВМС США Джон Фелан покидает свой пост на фоне войны с Ираном

Пентагон объявил в среду, что министр ВМС Джон Фелан покинул свой пост, став последним высокопоставленным представителем оборонного ведомства США, который ушел в отставку или был уволен.

Об этом в среду поздно вечером написал на сайте X пресс-секретарь Пентагона и помощник министра обороны Шон Парнелл, заявив, что Министерство обороны США "желает ему успехов в его дальнейших начинаниях".

Причины неожиданного ухода высшего гражданского чиновника ВМС не назывались, поскольку в период непрочного перемирия в войне морская служба установила блокаду иранских портов и преследует корабли, связанные с Тегераном, по всему миру.

После ухода Фелана эту должность временно займет заместитель министра ВМС Хунг Као, 25-летний ветеран боевых действий ВМС, неудачно баллотировавшийся в Сенат и Палату представителей США в штате Вирджиния.

Это заявление стало последним в череде кадровых перестановок в высшем руководстве Пентагона, произошедших всего через несколько недель после того, как министр обороны США Пит Хегсет уволил высшего офицера армии генерала Рэнди Джорджа.

С момента вступления в должность в прошлом году Хегсет уволил еще несколько генералов, адмиралов и руководителей оборонных ведомств.

Перестановки начались в феврале 2025 года, когда Хегсет сместил военных руководителей, включая адмирала Лизу Франчетти, высшего офицера ВМС, и генерала Джима Слайфа, второго по званию командующего ВВС.

Президент США Дональд Трамп также уволил генерала Чарльза "CQ" Брауна-младшего с поста председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Фелан уходит в напряженное для ВМС время. Три авианосца находятся на Ближнем Востоке или направляются туда, а администрация Трампа заявляет, что все вооруженные силы готовы возобновить боевые действия против Ирана в случае истечения срока прекращения огня.

Внезапный отъезд

Фелан не служил в армии и не занимал гражданских руководящих должностей в этой службе.

Согласно его биографии, основное знакомство с военными произошло благодаря консультативной должности, которую он занимал в некоммерческой организации Spirit of America, поддерживающей оборону Украины и Тайваня.

Он был крупным спонсором предвыборной кампании Трампа и основал частную инвестиционную компанию Rugger Management LLC.

Во вторник Фелан выступил перед большой толпой моряков и профессионалов отрасли на ежегодной конференции ВМС США в Вашингтоне и рассказал журналистам о своих планах, представив, насколько неожиданным было его увольнение.

Он также принял у себя лидеров Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, чтобы обсудить бюджетный запрос ВМС и усилия по строительству новых кораблей, говорится в сообщении его офиса в социальных сетях.

FILE - Хунг Као выступает на Республиканском национальном съезде, 16 июля 2024 года, в Милуоки

Исполняющий обязанности министра Цао, который неудачно баллотировался в Сенат США в Вирджинии, пытаясь сместить сенатора-демократа Тима Кейна в 2024 году, получил поддержку Трампа на многолюдных республиканских праймериз и выступил с речью на Республиканском национальном съезде 2024 года.

Во время дебатов с Кейном Као раскритиковал требования к вакцине COVID-19 для военнослужащих и усилия армии по обеспечению многообразия, равенства и вовлеченности. Он также высказался против помощи Украине, когда баллотировался в Конгресс Виргинии в 2022 году.

"Мое сердце сопереживает украинскому народу, но прямо сейчас мы занимаем у Китая 55 миллиардов долларов, чтобы оплатить войну в Украине. Мало того, мы истощаем наши национальные стратегические резервы", - сказал Као.

Став заместителем миистра ВМС, он выступал за возвращение в строй военнослужащих, которые отказались принять вакцину COVID-19, предписанную Байденом.