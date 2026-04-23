Видео. Папа Лев XIV завершает тур по Африке мессой под открытым небом в Экваториальной Гвинее

В четверг папа римский Лев XIV завершил свое первое крупное международное путешествие мессой под открытым небом в Малабо, Экваториальная Гвинея.

За 11 дней понтифик посетил четыре африканские страны, где выступал с посланиями о социальной справедливости, мире и человеческом достоинстве.

Во время поездки он также поднимал политические и гуманитарные темы, в том числе проблему неравенства и условия содержания в тюрьмах.

Эта поездка, охватившая тысячи километров, подчеркнула его активную роль как главы Католической церкви.