В среду Иран обстрелял три судна в Ормузском проливе и захватил два из них. Атаки произошли менее чем через день после того, как президент США Дональд Трамп продлил хрупкое перемирие, распорядившись о продолжении блокады иранских портов.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Из-за американо-иранского противостояния фактически оказался перекрытым весь экспорт через пролив, по которому в мирное время проходит 20% продаваемой в мире нефти.

Иранские СМИ заявили, что ВМС Корпуса стражей революции (КСИР) задержали в этом районе два судна и сопроводили их в Иран, что ознаменовало дальнейшую эскалацию. По данным местных изданий, речь идёт о грузовых MSC Francesca, шедшем под флагом Панамы, и Epaminondas - под либерийским флагом.

Ранее США захватили два иранских судна, как раз когда в Пакистане должны были состояться переговоры о прекращении огня. Тегеран отказался участвовать в них, обвинив Вашингтон в нарушении условий перемирия.

Полицейские стоят на контрольно-пропускном пункте для обеспечения безопасности в Исламабаде, Пакистан, среда, 22 апреля 2026 года. Anjum Naveed/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Атаки на суда в Ормузском проливе участились

Компания Technomar, управляющая судном Epaminondas, зарегистрированным в Либерии, заявила, что к нему у берегов Омана "подошёл боевой катер и открыл огонь". Она добавила, что был повреждён капитанский мостик.

Второе грузовое судно подверглось обстрелу несколько часов спустя. Известно, что оно прекратило движение. О повреждениях не сообщалось. Экипажи обоих судов не пострадали. Панама осудила "незаконный захват" судна под её флагом, добавив, что нападение представляет собой "серьёзную атаку" на морскую безопасность.

КСИР также атаковал контейнеровоз Euphoria греческой компании, который в результате "сел на мель" у иранского побережья, сообщили иранские СМИ.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что захват не рассматривается администрацией Трампа как нарушение условий перемирия, поскольку суда "не принадлежат ни США, ни Израилю".

Также она сообщила, что президент США не устанавливал чётких сроков действия перемирия и передачи от Тегерана Вашингтону предложения о мирном урегулировании. Ранее ряд изданий писали о том, что тот дал иранской стороне от трёх до пяти дней на то, чтобы она определилась с переговорной позицией.

Демонстрация баллистической ракеты во время проправительственного митинга на площади Энкелаб-э-Эслами в центре Тегерана, Иран, вторник, 21 апреля 2026 года. Alireza Masoumi/AP

С тех пор как 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, было совершено более 30 нападений на суда в Ормузском проливе. До этого он был полностью открыт для морского сообщения.

Конфликт уже привёл к резкому росту цен на газ далеко за пределами региона и повышению стоимости продуктов питания и широкого спектра других товаров.

Цена на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель, что означает рост примерно на 40 % по сравнению с довоенным уровнем, но фондовые рынки, похоже, не обращают на это внимания.

Комиссар Европейского союза по энергетике Дэн Йоргенсен предупредил о долгосрочных последствиях конфликтадля потребителей и предприятий, сравнив их с последствиями других крупных кризисов последних 50 лет. По его словам, перебои в энергоснабжении ежедневно обходятся Европе примерно в 500 миллионов евро.

Тегеран требует прекращения блокады для возобновления переговоров

Возможность Ирана ограничивать движение через пролив, соединяющий Персидский залив с открытым океаном, даёт ему серьёзное стратегическое преимущество. Хотя перемирие означает, что американские и израильские авиаудары в Иране прекратились, а ракеты Тегерана больше не нацелены на Израиль и другие страны региона, морское противостояние продолжается и более того - может обостриться.

В отсутствие хоть какого-то дипломатического соглашения, многие суда отказываются от попыток пройти по водному пути, что только усугубляет ситуацию с поставками энергоносителей по всему миру.

Мохаммад-Багер Калибаф, спикер парламента Ирана и главный переговорщик, встречавшийся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Пакистане в начале этого месяца, сказал, что полное прекращение огня "имеет смысл" только в том случае, если оно не будет нарушено американской блокадой иранских портов.

"Возобновление работы Ормузского пролива невозможно при таком вопиющем нарушении режима прекращения огня", - написал он на сайте X.

Между тем, в четверг Центральное командование ВС США доложило, что с начала блокады американские военные приказали развернуться или вернуться в иранские порты 31 судну (в основном танкерам). Большинство из них выполнили инструкции, уточнило военное ведомство.

Иранские официальные лица потребовали полного снятия блокады для возобновления переговоров, но Трамп в среду настаивал на том, что его решение останется в силе до тех пор, пока Иран не снимет ограничения на морское сообщение по жизненно важном водном пути.

Хозяин Белого дома также сказал, что по его собственной просьбе Иран помиловал восемь иранских женщин, которые участвовали в антиправительственных протестах в январе, и были приговоренык смертной казни.

"Я очень ценю то, что Иран и его лидеры уважили мою просьбу как президента США и отменили запланированные казни", - написал он в посте на сайте Truth Social.

Тегеран назвал всю эту историю "выдумкой" и отчаянной попыткой "сохранить лицо", добавив, что женщин вообще не собирались казнить.

"Неудачи Трампа на поле боя подтолкнули его к фабрикации достижений на основе ложных новостей", - заявило в среду иранское информагентство Mizan.

Скриншот сообщения президента США Дональда Трампа на сайте Truth Social, 22 апреля 2026 года @realDonaldTrump/TruthSocial

Израильские атаки продолжаются в Ливане

По данным местных властей, в результате трёх израильских ударов на юге Ливана погибли по меньшей мере шесть человек, ещё несколько - получили ранения, несмотря на то, что стороны договорились о 10-дневном прекращении огня.

Израиль отрицает факт нанесения одного из ударов и не комментирует остальные.

Нападения произошли в тот момент, когда послы Израиля и Ливана готовились к новой встрече в Вашингтоне в четверг, чтобы продлить хрупкое перемирие, которое началось на прошлой неделе и дало возможность Ирану и США продвинуться в вопросе прекращения широкомасштабной войны.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате двух израильских атак на деревню Аль-Тири погибли три человека, в том числе корреспондентка газеты по имени Амаль Халиль, и ещё один журналист получил ранения. В заявлении также говорится, что израильские войска открыли огонь по машине скорой помощи, не позволив сотрудникам службы спасения добраться до них.

Ливанские спасатели сидят на экскаваторе, перевозящем тело ливанского журналиста, погибшего в результате израильского удара, в Аль-Тири, южный Ливан, среда, 22 апреля 2026 года. Uncredited/AP

Израиль, в свою очередь, утверждает что "Хезболлах" нарушает режим прекращения огня, что его боевики "пересекают линию фронта и представляют угрозу для безопасности израильских войск".

В ЦАХАЛ прокомментировали произошедший в среду инцидент, заявив, что удар был нанесён по "автомобилю террористов и объекту, в котором они скрывались". Там заверили, что израильские военные "не атакуют журналистов" и "не препятствует работе спасательных команд в этом районе".

Минздрав Ливана также сообщило, что в результате отдельного израильского удара по деревне Йохмор погибли два человека, ранены - двое. По последним данным властей, в результате израильских атак в Ливане погибло около 2300 человек и более 1,2 миллиона человек стали вынужденными переселенцами.