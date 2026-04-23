Видео. Робот Sony с ИИ обыгрывает профессионалов в настольном теннисе

Опубликованные Sony кадры демонстрируют, как робот для настольного тенниса Ace во время испытаний проекта играет против профессионального спортсмена, используя сеть камер и технологии искусственного интеллекта, чтобы выполнять сложные интерактивные действия в реальном времени и точно прогнозировать траекторию мяча при ответных ударах.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

По словам исследователей, робот обучался с помощью метода обучения с подкреплением, а не по жестко заданным программам, что позволяет ему подстраиваться во время розыгрышей и подавать в соответствии с официальными правилами.

Испытывавшийся на полноразмерном корте в Токио и описанный в журнале Nature робот Ace сочетает высокую скорость с необычными возможностями восприятия.

Он способен считывать логотип на мяче, чтобы оценить вращение, и реагировать за доли секунды. Хотя размах движений и скорость робота намеренно ограничены человеческим уровнем, его «зрение» и стабильность выгодно выделяются.

Авторы работы полагают, что ИИ, обученный в виртуальной среде, теперь можно переносить на быстрые физические задачи, что открывает возможности применения далеко за пределами спорта.