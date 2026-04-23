Во Франции прошла церемония в память о миротворце ООН, погибшем в Ливане
No Comment

Видео. Во Франции проходит национальная церемония в память о погибшем в Ливане военном

Последние обновления:

Министр вооружённых сил Франции Катрин Вотрен, начальник штаба сухопутных войск и генерал Пьер Шиль проводят в Монтабане общенациональную церемонию в память о штаб-сержанте Флориане Монторио.

Министр обороны Франции Катрин Вотрен в четверг приняла участие в церемонии национальной памяти в Монтобане в честь военнослужащего, погибшего при нападении на миротворцев в Ливане.

Штаб-сержант Флоран Монторьо из 17-го парашютно-инженерного полка, дислоцированного в Монтобане, погиб после того, как по силам ООН по поддержанию мира на юге Ливана (UNIFIL) в выходные был открыт огонь из стрелкового оружия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в среду от полученных ран скончался второй французский военнослужащий — капрал-шеф Анисэ Жирарден.

И Макрон, и UNIFIL возлагают ответственность на военизированную группировку «Хезболлах», которая отрицает свою причастность.

По словам Вотрен, французские военные занимались расчисткой маршрута, на котором было установлено самодельное взрывное устройство, когда они попали под плотный огонь боевиков «Хезболлаха», устроивших засаду на очень близкой дистанции.

Больше от No Comment

Последние видео

Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
