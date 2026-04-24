Временные силы ООН в Ливане выполняют миротворческие функции между Израилем и Ливаном с 1978 года, но оказались под перекрестным огнем между израильскими войсками и "Хезболлах".
В четверг Организация Объединенных Наций заявила, что "работает над вопросом" сохранения присутствия в Ливане после истечения мандата миротворческих сил ВСООНЛ в конце этого года.
"Что касается ситуации с завершением миссии ВСООНЛ, в настоящее время мы работаем над этими вариантами", - сказал Жан-Пьер Лакруа, заместитель генсекретаря ООН по операциям по поддержанию мира, при этом ливанское правительство "очень четко заявило, что хотело бы сохранить присутствие ООН".
В состав ВСООНЛ входят почти 8200 военнослужащих из 47 стран. За последние дни они потеряли пять военнослужащих: двух граждан Франции и трех индонезийцев.
Ливан был втянут в войну 2 марта, когда поддерживаемая Ираном боевая группировка "Хезболлах" начала обстреливать ракетами Израиль, чтобы отомстить за убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских авиаударов.
Лакруа заявил на пресс-конференции в Женеве, что решение о любом будущем присутствии сил ООН на юге Ливана должен принять Совет Безопасности в Нью-Йорке.
Совет Безопасности запросил варианты возможного присутствия ООН после завершения миссии ВСООНЛ, и "мы должны представить эти рекомендации... до 1 июня", - сказал он.
Лакруа не стал подробно останавливаться на различных вариантах, но сказал, что любое возможное присутствие, вероятно, будет меньше, чем ВСООНЛ.
Долгосрочное решение
Мандат сил продлевается ежегодно и истекает 31 декабря.
В конце августа под давлением США и Израиля Совет Безопасности принял решение назначить вывод ВСООНЛ на 2027 год, что, по мнению некоторых, было преждевременным шагом.
Основная задача ВСООНЛ - поддержка гуманитарной деятельности, но они также могут развернуть свои силы, чтобы гарантировать, что район их операций не будет использоваться для враждебных действий.
Лакруа сказал, что существует "ряд возможностей...., которые мы предоставляем", и которые Бейрут хотел бы сохранить, например, мониторинг, отчетность, наблюдение и связь.
"Долгосрочное решение проблемы должно учитывать потребности безопасности Ливана и Израиля", - сказал он.
С пятницы в Ливане действует 10-дневное прекращение огня, приостановившее войну между Израилем и "Хезболлах", в результате которой в Ливане погибло более 2400 человек.
На местах "в последние несколько дней наблюдается относительное прекращение огня, но, тем не менее, затишье", что позволило ВСООНЛ "активизировать" свою деятельность в некоторых областях, включая поддержку гражданского населения, сказал Лакруа.
ВСООНЛ "готовы сделать больше для поддержки ливанской армии и ливанского правительства в любых действиях, которые они могут предпринять для продвижения процесса разоружения военизированных групп", - заявил он, подчеркнув при этом, что "это будет трудно" из-за "сопротивления со стороны "Хезболлах"" и "ограниченности возможностей ливанской армии".
Израиль и Ливан должны провести второй раунд переговоров в Вашингтоне в четверг, в ходе которого Бейрут попросит продлить режим прекращения огня на один месяц, по словам ливанского чиновника.