В четверг Организация Объединенных Наций заявила, что "работает над вопросом" сохранения присутствия в Ливане после истечения мандата миротворческих сил ВСООНЛ в конце этого года.

"Что касается ситуации с завершением миссии ВСООНЛ, в настоящее время мы работаем над этими вариантами", - сказал Жан-Пьер Лакруа, заместитель генсекретаря ООН по операциям по поддержанию мира, при этом ливанское правительство "очень четко заявило, что хотело бы сохранить присутствие ООН".

Временные силы ООН в Ливане выполняют миротворческие функции между Израилем и Ливаном с 1978 года, но оказались под перекрестным огнем между израильскими войсками и "Хезболлах".

В состав ВСООНЛ входят почти 8200 военнослужащих из 47 стран. За последние дни они потеряли пять военнослужащих: двух граждан Франции и трех индонезийцев.

Ливан был втянут в войну 2 марта, когда поддерживаемая Ираном боевая группировка "Хезболлах" начала обстреливать ракетами Израиль, чтобы отомстить за убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских авиаударов.

Лакруа заявил на пресс-конференции в Женеве, что решение о любом будущем присутствии сил ООН на юге Ливана должен принять Совет Безопасности в Нью-Йорке.

Совет Безопасности запросил варианты возможного присутствия ООН после завершения миссии ВСООНЛ, и "мы должны представить эти рекомендации... до 1 июня", - сказал он.

Лакруа не стал подробно останавливаться на различных вариантах, но сказал, что любое возможное присутствие, вероятно, будет меньше, чем ВСООНЛ.

Долгосрочное решение

Мандат сил продлевается ежегодно и истекает 31 декабря.

В конце августа под давлением США и Израиля Совет Безопасности принял решение назначить вывод ВСООНЛ на 2027 год, что, по мнению некоторых, было преждевременным шагом.

Основная задача ВСООНЛ - поддержка гуманитарной деятельности, но они также могут развернуть свои силы, чтобы гарантировать, что район их операций не будет использоваться для враждебных действий.

Члены Совета Безопасности в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, 14 апреля 2026 года AP Photo

Лакруа сказал, что существует "ряд возможностей...., которые мы предоставляем", и которые Бейрут хотел бы сохранить, например, мониторинг, отчетность, наблюдение и связь.

"Долгосрочное решение проблемы должно учитывать потребности безопасности Ливана и Израиля", - сказал он.

С пятницы в Ливане действует 10-дневное прекращение огня, приостановившее войну между Израилем и "Хезболлах", в результате которой в Ливане погибло более 2400 человек.

На местах "в последние несколько дней наблюдается относительное прекращение огня, но, тем не менее, затишье", что позволило ВСООНЛ "активизировать" свою деятельность в некоторых областях, включая поддержку гражданского населения, сказал Лакруа.

Related Совбез ООН проведет экстренное заседание после гибели миротворцев в Ливане

ВСООНЛ "готовы сделать больше для поддержки ливанской армии и ливанского правительства в любых действиях, которые они могут предпринять для продвижения процесса разоружения военизированных групп", - заявил он, подчеркнув при этом, что "это будет трудно" из-за "сопротивления со стороны "Хезболлах"" и "ограниченности возможностей ливанской армии".

Израиль и Ливан должны провести второй раунд переговоров в Вашингтоне в четверг, в ходе которого Бейрут попросит продлить режим прекращения огня на один месяц, по словам ливанского чиновника.