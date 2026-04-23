Видео. Лобовое столкновение двух поездов в Дании, много пострадавших

Ранним утром в четверг недалеко от Хиллерёда, примерно в 40 км к северу от Копенгагена, столкнулись два поезда, что привело к масштабной операции экстренных служб.

Полиция назвала случившееся крупной аварией. Столкновение произошло около 6:30 на местной железнодорожной линии, которой пользуются жители, ежедневно ездящие на работу, и школьники.

Пожарная служба Большого Копенгагена сообщила, что четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё 12 получили лёгкие травмы.

По данным полиции Северной Зеландии, все пассажиры были эвакуированы. На опубликованных кадрах видно, что передние части обоих поездов смяты, однако составы остались на рельсах и не опрокинулись.

Местный мэр Трине Эгетвед рассказала, что некоторых пострадавших доставили в больницы на вертолётах. Власти пока не сообщают дополнительных сведений о причинах аварии.