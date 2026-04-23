Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Два поезда столкнулись недалеко от Хиллереда в Дании 24 апреля 2026 года
No Comment

Видео. Лобовое столкновение двух поездов в Дании, много пострадавших

Последние обновления:

Недалеко от датского города Хиллерёд столкнулись два поезда, несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

Ранним утром в четверг недалеко от Хиллерёда, примерно в 40 км к северу от Копенгагена, столкнулись два поезда, что привело к масштабной операции экстренных служб.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Полиция назвала случившееся крупной аварией. Столкновение произошло около 6:30 на местной железнодорожной линии, которой пользуются жители, ежедневно ездящие на работу, и школьники.

Пожарная служба Большого Копенгагена сообщила, что четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё 12 получили лёгкие травмы.

По данным полиции Северной Зеландии, все пассажиры были эвакуированы. На опубликованных кадрах видно, что передние части обоих поездов смяты, однако составы остались на рельсах и не опрокинулись.

Местный мэр Трине Эгетвед рассказала, что некоторых пострадавших доставили в больницы на вертолётах. Власти пока не сообщают дополнительных сведений о причинах аварии.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА