Еще три недели без боев: Трамп заявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном

Президент США Дональд Трамп с послами Израиля и Ливана в США Иехиэлем Лейтером и Надой Хамадех Моавад в Овальном кабинете в Вашингтоне, США, 23 апреля 2026 года.
Президент США Дональд Трамп с послами Израиля и Ливана в США Иехиэлем Лейтером и Надой Хамадех Моавад в Овальном кабинете в Вашингтоне, США, 23 апреля 2026 года. Авторское право  AP Photo/Mark Schiefelbein
Авторское право AP Photo/Mark Schiefelbein
By Evelyn Ann-Marie Dom
Опубликовано Последние обновления
США пообещали Ливану "помочь защититься от "Хезболлах".

Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня ещё на три недели. Речь идет о паузе в боях, введенной 16 апреля, она по первоначальному договору должна была бы закончиться в воскресенье. По словам Трампа, решение принято после переговоров в Белом доме с участием представителей обеих стран, которые, написал он, "прошли очень хорошо".

Американский лидер также сообщил, что рассчитывает в ближайшее время принять в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна. "Соединенные Штаты собираются сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от "Хезболлах", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Эта поддерживаемая Ираном группировка является одновременно вооружённой и политической силой в Ливане. США включили ее в список террористических организаций, а ЕС ввел санкции лишь против её военного крыла.

"Мы обладаем абсолютным контролем над Ормузским проливом"

Продление трехнедельного перемирия объявлено на фоне сохраняющейся напряжённости в регионе в целом и у израильско-ливанской границы в частности. Трамп продолжает озвучивать угрозы в адрес режима в Тегеране. В четверг он сообщил в соцсетях о своём приказе уничтожать любые суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе, подчеркнув, что по этому вопросу не должно быть никаких колебаний. "Мы обладаем абсолютным контролем над Ормузским проливом, - говорится в посте Трампа. - Ни один корабль не может войти или выйти без разрешения ВМС США. Он герметично закрыт до тех пор, пока Иран не сможет достичь соглашения!!!"

Грузовое судно идет в сторону Ормузского пролива, среда, 22 апреля 2026 года.
Грузовое судно идет в сторону Ормузского пролива, среда, 22 апреля 2026 года.

Иран со своей стороны обвиняет США в препятствовании мирному диалогу путем "нарушения обязательств, блокады и угроз". Об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан в сети X поздно вечером в среду. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф ранее заявил, что открытие пролива будет "невозможным", пока сохраняется военно-морская блокада США, назвав ее "вопиющим нарушением" перемирия.

Ранее на этой неделе в Пакистане ожидался второй раунд переговоров представителей США и Ирана, но встреча не состоялась, а точных данных о возможной дате новой пока нет. 21 апреля, за сутки до истечения срока действия режима прекращения огня с Ираном, Трамп в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия по просьбе властей Пакистана. Он сообщил, что подождет, пока в Тегеране не сформируют единую позицию для переговоров. По оценкам Трампа, в иранском руководстве наблюдается раскол.

Израиль тем временем подтвердил готовность возобновить войну против Ирана, уточнив, что ждет сигнала от США. "ЦАХАЛ готов как к обороне, так и к наступлению, и цели обозначены. Мы ждем зеленого света от Соединенных Штатов", - заявил в четверг министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Похороны Амаль Халиль

Тем временем сотни людей собрались в деревне Байсария на юге Ливана, чтобы принять участие в похоронах ливанской журналистки Амаль Халиль, работавшей на ливанскую газету "Аль-Акбар", которую считают близкой к движению "Хезболлах". Она погибла при израильском ударе, сообщила ливанская сторона.

Во время обстрела Халиль и еще один журналист укрывались в доме, который был поражен ракетой.

Скорбящие несут гроб ливанской журналистки Амаль Халиль. Ливан. Четверг, 23 апреля 2026 года.
Скорбящие несут гроб ливанской журналистки Амаль Халиль. Ливан. Четверг, 23 апреля 2026 года.

Представители медицинских служб заявили, что израильские военные открыли огонь по машине скорой помощи, которая приехала на вызов, не позволив спасателям добраться до Халиль. Ее тело было извлечено из-под обломков здания спустя несколько часов.

"Нападения на журналистов, препятствование доступу к ним групп помощи и даже повторные нападения на их местоположение после прибытия этих групп представляют собой описанные военные преступления", - написал премьер-министр Ливана Наваф Салам в сети X.

Израильские военные отрицают, что намеренно выбрали в качестве мишени журналистов и обстреляли спасателей, они сообщили в среду, что проводят проверку инцидента.

Дополнительные источники • AP

