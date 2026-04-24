Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня ещё на три недели. Речь идет о паузе в боях, введенной 16 апреля, она по первоначальному договору должна была бы закончиться в воскресенье. По словам Трампа, решение принято после переговоров в Белом доме с участием представителей обеих стран, которые, написал он, "прошли очень хорошо".

Американский лидер также сообщил, что рассчитывает в ближайшее время принять в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна. "Соединенные Штаты собираются сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от "Хезболлах", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Эта поддерживаемая Ираном группировка является одновременно вооружённой и политической силой в Ливане. США включили ее в список террористических организаций, а ЕС ввел санкции лишь против её военного крыла.

"Мы обладаем абсолютным контролем над Ормузским проливом"

Продление трехнедельного перемирия объявлено на фоне сохраняющейся напряжённости в регионе в целом и у израильско-ливанской границы в частности. Трамп продолжает озвучивать угрозы в адрес режима в Тегеране. В четверг он сообщил в соцсетях о своём приказе уничтожать любые суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе, подчеркнув, что по этому вопросу не должно быть никаких колебаний. "Мы обладаем абсолютным контролем над Ормузским проливом, - говорится в посте Трампа. - Ни один корабль не может войти или выйти без разрешения ВМС США. Он герметично закрыт до тех пор, пока Иран не сможет достичь соглашения!!!"

Грузовое судно идет в сторону Ормузского пролива, среда, 22 апреля 2026 года. AP Photo

Иран со своей стороны обвиняет США в препятствовании мирному диалогу путем "нарушения обязательств, блокады и угроз". Об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан в сети X поздно вечером в среду. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф ранее заявил, что открытие пролива будет "невозможным", пока сохраняется военно-морская блокада США, назвав ее "вопиющим нарушением" перемирия.

Ранее на этой неделе в Пакистане ожидался второй раунд переговоров представителей США и Ирана, но встреча не состоялась, а точных данных о возможной дате новой пока нет. 21 апреля, за сутки до истечения срока действия режима прекращения огня с Ираном, Трамп в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия по просьбе властей Пакистана. Он сообщил, что подождет, пока в Тегеране не сформируют единую позицию для переговоров. По оценкам Трампа, в иранском руководстве наблюдается раскол.

Израиль тем временем подтвердил готовность возобновить войну против Ирана, уточнив, что ждет сигнала от США. "ЦАХАЛ готов как к обороне, так и к наступлению, и цели обозначены. Мы ждем зеленого света от Соединенных Штатов", - заявил в четверг министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Похороны Амаль Халиль

Тем временем сотни людей собрались в деревне Байсария на юге Ливана, чтобы принять участие в похоронах ливанской журналистки Амаль Халиль, работавшей на ливанскую газету "Аль-Акбар", которую считают близкой к движению "Хезболлах". Она погибла при израильском ударе, сообщила ливанская сторона.

Во время обстрела Халиль и еще один журналист укрывались в доме, который был поражен ракетой.

Скорбящие несут гроб ливанской журналистки Амаль Халиль. Ливан. Четверг, 23 апреля 2026 года. AP Photo/Mohammed Zaatari

Представители медицинских служб заявили, что израильские военные открыли огонь по машине скорой помощи, которая приехала на вызов, не позволив спасателям добраться до Халиль. Ее тело было извлечено из-под обломков здания спустя несколько часов.

"Нападения на журналистов, препятствование доступу к ним групп помощи и даже повторные нападения на их местоположение после прибытия этих групп представляют собой описанные военные преступления", - написал премьер-министр Ливана Наваф Салам в сети X.

Израильские военные отрицают, что намеренно выбрали в качестве мишени журналистов и обстреляли спасателей, они сообщили в среду, что проводят проверку инцидента.