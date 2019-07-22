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Италия

Венецианская дилемма

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 Мария Горковская  Sarah Harman 
Венецианская дилемма
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Венецию наводнили туристы. Мечтам многих побродить по узким улочкам в тишине не дано сбыться.

Сара Харман, корреспондент euronews: "Венеция - туристический город. Здесь проживают 50 тысяч человек, еще более 20 миллионов ежегодно сюда приезжают".

В начале июня на канале Джудекка круизный лайнер столкнулся с прогулочным катером и протаранил набережную. Жители выступают против прохода больших судов через лагуну.

Мы превращаемся в Диснейленд.
Карлос
венецианец

Но знаменитый город на воде не исключение. Люди вообще путешествуют все чаще.

Джереми Смит, турагент: "Авиабилеты дешевеют. А значит, все больше людей могут себе позволить короткие поездки, все больше поездок".

В то же время, туризм жизненно важен для экономики Венеции.

Сара Харман, корреспондент euronews: "Кто у вас покупает тирамису?"

Роберто Карутти, кондитер: "Немало туристов".

Продукты для своих пирожных Роберто вынужден доставлять с континента на лодке.

Все думают, что мы наживаемся на туристах. Но это не всегда так: у нас самих столько расходов.
Роберто Карутти
кондитер

Чуть больше уважения к городу - вот о чем Роберто хотел бы попросить гостей.

Роберто Карутти, кондитер: "Ведите себя прилично".

Об этом просят туристов и местные власти.

"Мы не хотим, чтобы люди прыгали с мостов, купались в каналах", - говорит глава департамента туризма Венеции Паола Мар.

Сара Харман, корреспондент euronews: "Венеция пытается справиться с неуважительным поведением гостей. За прыжок в канал или ношение неподобающей одежды, вам придется заплатить штраф - 500 долларов".

К нашествию туристов экскурсовод Джузеппина относится более терпеливо. Она целыми днями показывает им самые интересные уголки ее любимого города. Но иногда и ей хочется тишины.

Раньше я открывала окно и то и дело здоровалась с друзьями. Теперь здесь одни иностранцы. Они хорошие люди, но это уже не тот тихий район, где знакомо каждое лицо.
Джузеппина
венецианка

Джузеппина воспитывает дочь одна и живет с родителями. Большинство ее соседей давно переехали на континент и сдают свои квартиры тем, кто едет в Венецию за романтикой.

На улицу она почти не выходит. Там слишком много туристов - даже для нее.

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