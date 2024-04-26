"Не продавайте Венецию": жители города протестуют против сборов с туристов

By Euronews

Жители Венеции не согласны с политикой властей, которые ввели налоговый сбор для туристов, приезжающих в город на один день. "Нас отвлекают от реальных проблем", - говорят венецианцы.

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Сотни жителей Венеции вышли на акцию протеста против введения налогового сбора с туристов, приезжающих в город на один день. Манифестанты несли плакаты с надписью: "Мы должны защищать, а не продавать Венецию".

Власти заявляют, что налог должен помочь обуздать наплыв путешественников, которые "душат" город. Демонстранты считают, что чиновники просто хотят отвлечь людей от реальных проблем. Мирно начавшееся шествие обернулось столкновениями с полицией.

Анна Иполито, жительница Венеции:"Мы можем сохранить Венецию, просто обеспечив квартирами местных жителей, заселив ее заново. Сборы могут лишь остановить однодневный туризм, но это никоим образом не повлияет на более крупные потоки туристов, прибывающие с Востока, из Китая, из США. Это абсолютно ничего не изменит".

Манифестанты призвали власти не только инвестировать в социальное жилье, но и законодательно ограничить неконтролируемое, как они утверждают, распространение домашних гостиниц.

Налоговый сбор в размере 5 евро введен в пробном режиме на месяц. Для неплательщиков предусмотрен штраф на сумму от 50 до 300 евро.