Кадровый вопрос в ЕС: четвертая попытка

Во вторник в Брюсселе с четвертого раза лидеры стран-членов ЕС и главы правительств попытаются достигнуть консенсуса по персоналиям тех, кто будет руководить Евросоюзом и его основными институтами в ближайшие пять лет.

Четыре государства Вышеградской группы и Италия не соглашаются с кандидатурой Франса Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии.

Итальянский премьер привел свои резоны: "С Тиммермансом происходит та же история, от которой, казалось, решили отказаться. Выдвигается spitzenkandidat, тот, у которого имеется лидирующая позиция. Но эта схема была уже была отправлена "в корзину", поскольку оказалась неэффективной. Тиммерманса предлагают в пакете с кем-то, Италия не готова с этим согласиться".

Этот подход вызвал гнев президента Франции, который накануне заявил, что Европа выглядит неподготовленной к принятию подобных решений, и что отсутствие результата связано с политическими разногласиями между странами. Заодно он заметил, что тупик, в котором оказался ЕС, связан "с личными амбициями ряда политиков, которым не место на таких переговорах".

Но ни слова Макрона, ни усилия главы Европейского совета Дональда Туска сломить единство членов Вышеградской группы и Италии не смогли.

Время не на стороне участников саммита - параллельно 2 июля в Страсбурге открывается первая сессия Европарламента нового созыва, и на ней должны будут утвердить, как сообщается, кандидатуру нового руководителя Еврокомиссии.