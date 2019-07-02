Саммит в Брюсселе: в поисках главы Евросоюза

Для достижения компромисса по кандидатурам председателя Еврокомиссии глав других институтов ЕС все стороны должны пойти на уступки. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите в Брюсселе, где продолжаются переговоры по выдвижению кандидатур на пять главных постов Евросоюза.

Мы возвращаемся к работе с новыми инициативами. И я верю, что все понимают необходимость проявить гибкость. И только тогда у нас будет шанс. Наш долг добиться результата, и именно с таким настроем я подхожу к этой задаче, бодро и решительно Ангела Меркель канцлер ФРГ

Самый острый вопрос перед главами стран ЕС — найти компромиссную замену Жан-Клоду Юнкеру на посту главы Еврокомиссии. Против выдвижения кандидатуры социалиста Франса Тиммерманса выступили страны Вишеградской группы и Италия. О чем еще раз напомнил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Все очень просто. Мы хотим, чтобы у руля Еврокомиссии был кто-то, не имеющий негативного мнения о нашем регионе. И мы просто хотим заявить, что господин Тиммерманс неприемлем для нас. Вот и всё Андрей Бабиш премьер-министр Чехии

В защиту Тиммерманса выступил и.о. главы правительства Испании Педро Санчес, добавив, что отторжение некоторыми странами его кандидатуры идет вразрез с ценностями Евросоюза.

Ему было отказано, потому что он защищал европейские принципы и ценности, потому что он защищал соглашения. И для нас это неприемлемо. Вы не можете отвергнуть человека, только потому что тот защищал принципы, договоры и европейские ценности, которые мы отстаиваем Педро Санчес и.о. главы правительства Испании

Саммит Евросоюза собирается уже в четвертый раз.

За 20 часов переговоров лидеры ЕС так и не нашли пятерых кандидатов, которые бы устроили все 28 стран ЕС и три ключевые наднациональные политические фракции Европарламента: наиболее многочисленную христианско-демократическую Европейскую народную партию, вторую по численности фракцию социалистов и третью - либеральных демократов.

Лидеры Евросоюза пытаются договориться о приемниках главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, председателя Европейского совета Дональда Туска, спикера Европарламента Антонио Таяни, шефа европейской дипломатии Федерики Могерини и председателя Европейского центробанка Марио Драги на 2019-2024 годы.