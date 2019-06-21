Саммит ЕС: консесуса нет, дискуссии продолжаются

Второй день саммита ЕС в Брюсселе.

Накануне переговоры и дискуссии закончились безрезультатно, согласия, или, как принято говорить в кулуарах ЕС, консенсуса по кандидатурам тех, кто займет руководящие должности в Евросоюзе, достигнуто не было.

Спорят Франция и Германия между собой, спорит Италия - но уже по другому поводу - ее бюджет был раскритикован.

Спорят Чехия, Венгрия, Эстония и Польша - они не согласны с экологическими нормами, которые налагает на них исполнение Парижского соглашения.

Дискуссия касается и других пунктов, связанных со стратегией развития ЕС в ближайшие пять лет.

Какие итоги будут у этой встречи, не знает никто, но точно известно в настоящий момент, что - следующий саммит ЕС состоится 30 июня.